Autovelox in Italia, il dato da voltastomaco gela il mondo intero | È un miracolo portare la patente a casa ogni sera

I dati che vengono raccolti in merito agli autovelox non sembrano affatto essere incoraggianti, anzi, un miracolo non cadere nella trappola.

Probabilmente gli automobilisti più attenti ricorderanno che gli autovelox negli ultimi mesi sono finiti nella bufera. Si tratta di apparecchi che vengono installati sulle strade e che hanno il compito di controllare che venga rispettata una delle regole del codice stradale, ovvero il limite di velocità.

Procedere in strada superando in maniera importante limite di velocità imposto, potrebbe essere la causa di importanti incidenti e problematiche con la propria vettura. Questo è il motivo per cui anche nel nuovo codice della strada sono state previste sanzioni più severe perché non rispetta il limite imposto sulle strade percorse.

Da questo punto di vista, potrebbe essere semplice comprendere quanto effettivamente l’autovelox sia importante per la sicurezza stradale. Ma lo stesso Matteo Salvini, ministro dei trasporti e delle infrastrutture ha acceso i riflettori su queste apparecchiature.

Alla base della loro installazione, dovrebbe esserci la scelta di strade particolarmente pericolose, o su cui già sono capitati incidenti dovuti all’eccesso di velocità. Ma sembra che non sempre tale indicazione sia rispettata.

Gli autovelox sono finiti sotto accusa

Iniziato si è sottolineato come gran parte degli autovelox presenti sulle strade italiane, potrebbero emettere multe effettivamente contestabili. Essi infatti non solo devono essere omologati, ma devono essere anche revisionati periodicamente, affinché siano in grado di rilevare in maniera affidabile la velocità con cui le auto procedono in strada. Purtroppo, però la scoperta non è stata delle migliori, infatti sono veramente troppi gli autovelox che non hanno mai ricevuto la manutenzione prevista dalla legge.

Per questo motivo gli automobilisti possono procedere con una contestazione della sanzione, per non pagarla. Ma come se questo non bastasse, sembra che si stia diffondendo proprio in queste ore un dato veramente all’amante, che sta portando molti cittadini a essere veramente preoccupati della loro circolazione strada.

Il dato che sta mandando nel panico tutti gli automobilisti

Che l’Italia abbia un elevato numero di autovelox sulle sue strade, questo era stato denunciato anche dal ministro dei trasporti.quello che lui stesso si curava era che i comuni non utilizzassero questi mezzi per fare cassa, ma solo ed esclusivamente per controllare le strade. Ricordiamo che gli autovelox dovrebbero essere installati nelle zone più pericolose della città, su strade ad alta percorrenza, dove spesso sono state rilevate infrazioni relativa alla velocità.

Il dato allarmante che in Italia è presente il 17% degli apparecchi installati su tutto il territorio europeo.nella classifica dei paesi in cui è presente il maggior numero di autovelox, prima delle nostre strade sono presenti solo quelle russe, dove si contano 18.414 autovelox. Una stima veramente impressionante.