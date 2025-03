Autovelox, azzerate le tolleranze: multa di 543€ se superi il limite di soli 0,22 km/h | Adesso ci cascano tutti

Stretta sulle tolleranze per l’eccesso di velocità: tra sicurezza e proporzionalità delle sanzioni. Sui social è già polemica

Negli ultimi tempi, si è assistito a un inasprimento delle normative relative al rilevamento della velocità tramite autovelox.

La novità più rilevante riguarda l’azzeramento delle tolleranze, che ha portato a un aumento delle multe, anche per minimi superamenti dei limiti di velocità. Questo cambiamento ha generato preoccupazione tra gli automobilisti, che si sentono maggiormente esposti al rischio di sanzioni.

La tolleranza degli autovelox è stata introdotta per tenere conto dei margini di errore degli strumenti di misurazione e delle variazioni di velocità dovute a fattori esterni, come le condizioni atmosferiche o il traffico.

Tuttavia, con l’evoluzione tecnologica, gli autovelox sono diventati sempre più precisi, il che ha portato alcune amministrazioni a ritenere superflua la tolleranza.

Multe salate e sanzioni accessorie

Il Codice della Strada prevede una tolleranza del 5% per gli autovelox, con un minimo di 5 km/h. Questo significa che, ad esempio, su un tratto con limite di 50 km/h, la multa scatta solo se la velocità rilevata supera i 55 km/h. Le multe per eccesso di velocità variano in base all’entità del superamento del limite. Si parte da un minimo di 41 euro per superamenti entro i 10 km/h, fino ad arrivare a sanzioni più elevate per superamenti maggiori.

Inoltre, in alcuni casi, possono essere previste sanzioni accessorie, come la decurtazione dei punti dalla patente e la sospensione della stessa. Nonostante l’inasprimento delle normative, esistono ancora possibilità di difesa per gli automobilisti che ritengono di aver ricevuto una multa ingiusta. In particolare, è possibile presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, contestando la validità della multa per vizi di forma o per errori nel rilevamento della velocità.

L’efficacia delle misure

La vicenda dell’automobilista pesantemente multato per un eccesso di velocità di soli 0,22 km/h ha sollevato un’ondata di polemiche. Molti automobilisti si sentono presi di mira e accusano le autorità di utilizzare gli autovelox come strumento per fare cassa, piuttosto che per prevenire gli incidenti. Anche molti utenti social ritengono la sanzione eccessiva e sproporzionata, evidenziando il pericolo di una “caccia alle streghe” nei confronti degli automobilisti.

La tesi è suffragata anche da alcuni esperti che evidenziano il rischio di un eccessivo automatismo delle sanzioni che non terrebbe in debito conto le specificità di ogni situazione. Si teme inoltre che la riduzione delle tolleranze possa generare un clima di terrore tra gli automobilisti, con conseguenze negative sulla fluidità del traffico.