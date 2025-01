Autostrada, per attraversare questo paese si guida per 150 ore filate | Passati 11 fusi orari diversi, ho un jetleg da paura

Altro che Route 66 e cost to cost USA. Ecco l’esperienza fuori dal mondo: guida in autostrada per 150 ore con 11 fusi orari diversi.

Quando immagini dei lunghi viaggi in auto, il pensiero va subito lì, alla mitica Route 66 e al cost to cost statunitense. Chi l’ha fatta racconta di un’esperienza quasi mistica, unica nella vita. Guidare da costa a costa è stata un’avventura americana iconica da quando la storica Route 66 è stata aperta 100 anni fa.

I viaggi su strada sono una delle grandi avventure che la maggior parte delle persone può permettersi, ma possono anche essere difficili da mettere a budget. Gli Stati Uniti sono probabilmente uno dei migliori paesi al mondo per un viaggio del genere. Una grande rete stradale, paesaggi spettacolari, campeggi gratuiti (in molti stati) e benzina relativamente conveniente.

Il percorso suggerito da Portland, Maine a Los Angeles, California, copre oltre 3.200 miglia e richiede circa 10-11 giorni di guida per una media di 5 ore al giorno e un costo stimato (inclusi alloggio, carburante, cibo e spese varie) da 1600 dollari a poco più di duemila.

La strada più famosa attraverso gli Stati Uniti è la storica Route 66, ma questa è ben lungi dall’essere l’unica opzione eccellente. Ad esempio, gli automobilisti possono scegliere di guidare dal Maine attraverso i Grandi Laghi, le Dakotas e il Pacifico nord-occidentale; le possibilità di un viaggio su strada da costa a costa sono infinite. Eppure c’è chi è andato oltre.

L’esperienza in autostrada più folle che ci sia

Altro che la Route 66 e il cost to cost più famoso al mondo. Un viaggio attraverso la Russia non è per i deboli di cuore. Le strade, anche se migliorate in alcune zone, possono essere difficili in altre, soprattutto nelle remote regioni della Siberia. Anche le condizioni meteorologiche possono variare notevolmente, dagli inverni gelidi con temperature che possono scendere sotto i -40°C alle estati calde nelle steppe meridionali.

Oltre alle condizioni naturali, la lunghezza del percorso richiede una pianificazione rigorosa. Tuttavia, chi ha accettato la sfida è stato ricompensato da un viaggio unico attraverso alcuni degli scenari più spettacolari del mondo. L’esperienza in autostrada più folle che ci sia.

Un viaggio tra 190 gruppi etnici

La Russia offre un’esperienza culturale variegata. La popolazione comprende oltre 190 gruppi etnici, ciascuno con i propri usi e costumi. Un viaggio di 149 ore attraverso la Russia non è solo una sfida fisica, ma anche spirituale.

È un’occasione per esplorare un paese che non smette mai di affascinare, dai confini dell’Europa orientale fino alla costa del Pacifico, nel territorio più vasto del globo. Quello dove ci sono 11 fusi orari. Fatelo, se avete il coraggio. Altro che Route 66!