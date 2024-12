Autogrill, è boom di furti lampo: basta 1 secondo di distrazione e spariscono nel nulla | Tutto alla luce del sole e sotto le telecamere

È boom di furti nei vari autogrill, basta 1 secondo di distrazione e ti sparisce tutto nel nulla. Non hanno paura di nulla, fanno tutto alla luce del sole e sotto le telecamere.

Bisogna fare attenzione praticamente a tutto ormai, in quanto, i gesti più innocui possono rivelarsi pericolosi. Non ci si può distrarre un attimo, soprattutto in auto, perché basta un finestrino aperto, una porta non chiusa e i ladri fanno il resto.

In questo senso, stanno aumentando nuovamente i furti d’auto o semplicemente di pezzi, in quanto il mercato nero per i ricambi è in crescita. Così troviamo veicoli smembrati, senza portiere, senza fari, senza specchietti e via dicendo.

Oltre a questo aspetto c’è anche un altro tipo di furto, anch’esso in crescita. Per questo oggi vogliamo mettervi in guardia da questo boom di rapine lampo in autogrill, basta 1 secondo di distrazione e resterete con un pugno di mosche in mano.

Le nuove truffe “più gettonate”

È brutto parlare di truffe gettonate, in quanto non si parla di un aspetto bello di vita, ma pare che i ladri ci abbiano “preso gusto” con questi tipi di imbroglio. Passiamo dal trucco delle monetine, a quello dello specchietto, ai soldi lasciati sul parabrezza, fino ad arrivare addirittura all’adesivo del carrello, davanti alle telecamere posteriori dell’auto.

Non si può più fare nulla con leggerezza, ogni gesto potrebbe ritorcesi contro di voi. Per questo motivo è fondamentale non lasciare nulla in auto, soprattutto le chiavi di casa e ogni volta che scendete dal veicolo, portatevi la borsa e chiudete sempre la sicura, anche se vi allontanate da essa per pochi secondi.

Il furto in autogrill

È boom di questo tipo di furto soprattutto in autogrill ma che può essere commesso in qualunque distributore di benzina. Basta 1 secondo di distrazione e spariscono nel nulla con i vostri averi, tutto alla luce del sole e davanti alle telecamere di videosorveglianza. In pratica, mentre vi fermate a fare carburante, dentro a un’auto appostata ci sono dei malviventi, che tengono d’occhio chiunque scenda dall’auto senza chiuderla e senza portarsi dietro borsa, marsupio e così via.

Mentre voi siete distratti a fare rifornimento, vi aprono lo sportello e in pochi secondi vi hanno portato via tutto, ripartendo a tutto gas sull’auto, guidata dal complice. Quando ve ne accorgerete, sarà troppo tardi, in quanto i delinquenti saranno già lontani. Per questo ve lo ribadiamo, non lasciate l’auto aperta, non lasciate nulla al suo interno e portatevi sempre dietro la borsa, anche se è solo per fare benzina al distributore.