Aston Martin e il ritardo di quattro mesi per l’AMR26

Il ritardo di Aston Martin e dell’AMR26 in galleria del vento

Adrian Newey, ingegnere e team principal di Aston Martin, ha dichiarato che la scuderia inglese è riuscita ad avviare la nuova galleria del vento per il 2026 solo nell’aprile 2025. Questo potrebbe spiegare le attuali difficoltà della squadra, comportando il ritardo di Aston Martin nella progettazione dell’AMR26 di circa quattro mesi.

Se gli altri team (esclusa la Williams) sono riusciti a effettuare 3 giorni di test nella settimana di shakedown a Barcellona, Aston Martin ha completato solo un giorno intero (il venerdì, dopo aver compiuto un paio di giri il giovedì pomeriggio). La nuova monoposto è stata trasportata in aereo dalla fabbrica al circuito, decollando da Birmingham e atterrando a Girona, solo per poter avere un po’ di tempo in pista.

La Formula 1 ha vietato la procedura di test in galleria del vento o CFD (Computational Fluid Dynamics) per le monoposto del 2026 prima del 1° gennaio 2026. Questa decisione è stata presa per mantenere sotto controllo costi e risorse durante la revisione della normativa. Tuttavia, l’Aston Martin ha atteso il funzionamento completo della galleria del vento, come rivela lo stesso Newey.

Newey: “Il ritardo in galleria del vento ci è costato quattro mesi”

“Il 2026 è probabilmente la prima volta nella storia della Formula 1 che i regolamenti relativi alle power unit e al telaio cambiano contemporaneamente“, afferma l’ingegnere inglese. “Si tratta di un regolamento completamente nuovo, che rappresenta una grande sfida per tutti i team, ma forse lo è ancora di più per noi“.

Poi continua: “L’AMR Technology Campus è ancora in fase di evoluzione, la galleria del vento CoreWeave non è entrata in funzione fino ad aprile. Io sono entrato a far parte del team solo lo scorso marzo, quindi, a dire il vero, siamo partiti da dietro”. “Abbiamo passato 10 mesi molto intensi e con tempi molto serrati”.

“La realtà è che non abbiamo portato un modello della vettura del 2026 in galleria del vento fino a metà aprile. Mentre la maggior parte dei nostri rivali avrebbe avuto un modello in galleria già dal termine del divieto”. “Questo ci ha messo in difficoltà di circa quattro mesi, comportando un ciclo di ricerca e progettazione molto, molto compresso. Siamo riusciti ad assemblare la vettura solo all’ultimo minuto. È per questo che stavamo lottando per arrivare allo shakedown di Barcellona”, sottolinea Newey.

Come altri team, ora anche l’Aston Martin si ritrova ad affrontare un momento di duro lavoro per lo sviluppo della monoposto. “L’AMR26 che correrà a Melbourne sarà molto diversa da quella che il pubblico ha visto a Barcellona. E allo stesso modo, l’AMR26 con cui concluderemo la stagione ad Abu Dhabi sarà molto diversa da quella con cui l’apriremo“, ha aggiunto Newey. Poi conclude: “È molto importante mantenere una mentalità aperta“.

di Gaya Spalazzi