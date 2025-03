Assicurazione auto dimezzata, togli subito la spunta da questa clausola: la mettono in piccolo così paghi di più

Devi immediatamente togliere la spunta da questa clausola se vuoi finalmente risparmiare sull’assicurazione della tua auto.

Anche il costo delle assicurazioni è aumentato in maniera veramente considerevole. Negli ultimi anni, il cambiamento del mercato automobilistico e l’aumento dei costi per quello che riguarda i ricambi auto, ha inevitabilmente portato a una vera impennata dei costi dell’RC Auto.

Una spesa veramente inevitabile, come previsto anche dal Codice della Strada. Sottoscrivere una polizza assicurativa è indispensabile, in quanto è l’unico modo di assicurare un risarcimento al soggetto coinvolto in caso di sinistro, ma anche in una serie di altri casi.

Ogni automobilista nel momento della sottoscrizione può varare quelle che sono le offerte del mercato, scegliere solo la compagnia che offre il prezzo migliore, ma purtroppo questo non sembra essere sufficiente per garantirsi un buon risparmio.

Ma secondo i veri esperti del settore, sarebbe sufficiente togliere la spunta da una sola clausola, per riuscire, finalmente, ad avere una polizza a un prezzo molto basso.

Polizza assicurativa: una scelta non sempre semplice

Ma quando si parla di polizza RC auto, è veramente sufficiente scegliere quella con il prezzo più basso? In realtà non è proprio in questo modo che si dovrebbe condurre la scelta. Ogni compagnia assicurativa è in grado di offrire una serie di servizi aggiuntivi che dovrebbero essere in grado di soddisfare le esigenze di un gran numero di automobilisti. Ad influire sul costo che annualmente di paga, sono diversi fattori: innanzitutto l’attestato di rischio della vettura, ci sono auto che inaspettatamente hanno polizze assicurative con prezzi molto più elevati, questo succede perchè ritenute molto più pericolose (non sempre si collega alla potenza).

Altro elemento da valutare è la classe dell’automobilista, oltre a una serie di elementi che vengono richiesti al momento della sottoscrizione del contratto, compresa la scatola nera da applicare alla vettura. Eppure nonostante tutto, ci sarebbe un modo per risparmiare.

Ecco come risparmiare sull’RC Auto

Ma con la tendenza all’aumento che stanno avendo le polizze assicurative come è possibile risparmiare? Secondo i numeri, l’unico modo per risparmiare veramente è quello di togliere tutti i servizi extra, le coperture extra che completano i contratti, dovrebbero essere valutate con molta attenzione, scegliendo di togliere quelle superflue.

Meno servizi vuol dire, in genere, anche meno spese. Quindi attenzione nel momento della firma, scegliere le opzioni che permettono in maggior risparmio è un modo efficace di tagliare le spese.