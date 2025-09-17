Antonelli rivela come ha gestito il declino delle sue prestazioni

Antonelli parla del declino delle sue prestazioni: com’è riuscito a gestirlo?

Kimi Antonelli ha raccontato come è riuscito ad affrontare la crescente pressione dovuta al declino delle sue prestazioni. Il pilota Mercedes ha avuto un ottimo avvio della sua prima stagione da rookie, ma verso la metà ha affrontato un crollo di risultati. Nonostante Antonelli reputi la pressione un aspetto positivo, lo stesso ha dichiarato di aver riscontrato qualche difficoltà nel sostenerla durante l’ultimo periodo. Momento di declino delle sue prestazioni.

Il diciannovenne, infatti, ha iniziato la stagione in ottima forma segnando punti nelle prime gare e, soprattutto, adattandosi alle aspettative che gli appassionati avevano su di lui. A privarlo della fiducia che nutriva sulla monoposto è stato però l’aggiornamento sulle sospensioni che la Mercedes ha apportato a Imola. A seguito di quest’ultimo, le prestazioni del pilota hanno subito un brusco calo, facendolo rimanere con solo il suo primo podio in Canada da mostrare nelle ultime gare. Il pilota italiano è riuscito a ottenere i suoi primi punti Europei in Ungheria e a Monza. E, adesso, desidera solo riuscire a mettersi alle spalle le difficoltà che lo hanno colpito all’inizio della stagione europea.

Le dichiarazioni del pilota italiano

Kimi Antonelli, intervistato da RacingNews365, quando gli viene chiesto come ha vissuto la pressione in seguito al declino delle sue prestazioni, dichiara che ha cercato di viverla in maniera positiva. “Cerco di non vedere la pressione come una cosa negativa. C’è un detto che dice ‘la pressione è un privilegio’ e io sono d’accordo, ma stavo lottando e non riuscivo a gestirla, quindi per me è stata una rovina”, ha dichiarato il pilota Mercedes.

Un ulteriore quesito è stato su come lo abbia aiutato il team a gestire questo calo di risultati. “Quando ti senti bene e sicuro, sei in grado di affrontare al meglio anche la pressione. Un esempio è il Canada: ero sotto pressione per tutta la gara, ma anche grazie al team sono riuscito a rimanere concentrato su quello che dovevo ottenere”, ha ammesso il diciannovenne. “Ma per rispondere alla domanda su come mi aiuta il team, sicuramente cerca di sostenermi e aiutarmi. Specialmente quando stavo lottando. Avere la squadra dietro mi ha aiutato a sentire meno la pressione” , ha concluso Antonelli.

Ilaria Atzeni