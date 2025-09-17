Com’è cambiata la Red Bull dopo l’arrivo di Mekies?

Come sono cambiate le cose in seguito all’arrivo di Mekies alla Red Bull

Laurent Mekies, pochi mesi fa, ha ricevuto la promozione come Team Principal della Red Bull. L’ex capo del team della Racing Bulls, ha ricevuto la promozione in seguito al licenziamento di Christian Horner dal ruolo di team principal e CEO del team austriaco. Dopo la vittoria del team a Monza, Gary Anderson è convinto che Mekies, grazie alle sue competenze ingegneristiche, stia riuscendo a risollevare il team.

“Qualcosa è cambiato alla Red Bull dal momento in cui Horner è stato licenziato ed è entrato Mekies, in quanto sembra che il francese stia riuscendo a guidare la squadra grazie alle sue competenze ingegneristiche”, ha dichiarato l’ex direttore tecnico della Formula 1. “Sarà utile tenere d’occhio se riescono a tenere questa direzione in quanto, tra l’anno scorso e l’inizio di quest’anno, sembravano essere poco abili a comprendere la vettura. Questa vittoria sembra voler mostrare che sono sulla giusta strategia”.

Mekies minimizza il suo contributo in questa rinascita del team

”Sarò onesto, il mio contributo è zero. A lavorare sulla monoposto ci sono 1500 persone e sono loro che la rendono più veloce e rendono disponibili i nuovi componenti. Di conseguenza la mia risposta è semplice, il mio contributo è stato zero”, ha tenuto a sottolineare Mekies ai giornalisti. “Il nostro ruolo è assicurarci che i piloti abbiano le condizioni necessarie per esprimersi al meglio. Ci stiamo occupando solo di questo, niente di più”.

Il commentatore di Sky Sport F1, David Croft, è convinto che l’ingegnere francese abbia utilizzato la sua conoscenza ingegneristica. “Adesso che Mekies è leader della Red Bull, la squadra ha un esperto in ambito ingegneristico come capo. In questo modo, il team ha come team principal qualcuno che capisce le esigenze ingegneristiche che dicono i piloti rispetto a Horner”, è intervenuto il commentatore britannico.

Ilaria Atzeni