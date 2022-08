Alpine sotto shock: “Saputo solo a cose fatte”

Pausa estiva iniziata col botto in casa Alpine. Fernando Alonso sarà infatti il nuovo pilota Aston Martin e sostituirà Sebastian Vettel a partire dal 2023. Non finisce dunque qui l’avventura dell’asturiano, che non sembra affatto interessato ad appendere il casco al chiodo alla veneranda età di 41 anni. Un retroscena sulla novità di mercato getta però qualche ombra sulla vicenda: dalle recenti dichiarazioni del TP di Alpine, si evince che il team non fosse al corrente delle intenzioni del proprio pilota due volte campione del mondo.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.

We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.

Tap below to read more. ⬇️#WeClimbTogether

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) August 1, 2022