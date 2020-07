Allison su Mercedes: “Preoccupati dalle alte temperature”

Dopo un avvio di campionato esaltante quello dell’affidabilità sembra essere rimasto l’unico neo in casa Mercedes, che non lascia tranquillo l’ingegnere britannico

La Mercedes ha dominato in lungo e in largo i primi appuntamenti stagionali. Tuttavia, gli uomini di Brackley non si sentono del tutto tranquilli, in quanto credono di poter essere soggetti a problemi di affidabilità in caso di temperature molto alte. James Allison, direttore tecnico, ha ricordato i problemi al cambio che in Austria avevano costretto Hamilton e Bottas a restare lontani dei cordoli. E spiega perchè non può dirsi sicuro delle prestazioni Mercedes in gare con condizioni simili.

IN FORMULA 1 NON BISOGNA MAI DARE NULLA PER SCONTATO

“Fino ad ora siamo stati in circuiti con temperature piuttosto miti. La gara più calda è stata la prima, ed è stata anche quella in cui siamo stati meno convincenti, quindi dobbiamo capire quanto possiamo essere veloci quando le temperature dell’asfalto si alzeranno” ha detto Allison nelle dichiarazioni rilasciate a Motorsport.com.

Lo sappiamo, in Formula 1 tutto può succedere. E neanche la Mercedes può ritenersi esente dalle incognite sull’affidabilità, specie in un campionato che si preannuncia più breve del previsto e in cui un ritiro potrebbe dunque avere un peso ancor maggiore.

“Ogni monoposto in griglia vive la gara con una spada di Damocle sulla testa. Si tratta di vetture molto fragili, che in qualsiasi momento possono subire delle problematiche. Siamo consapevoli che ci sono milioni di punti deboli da perfezionare, anche nei progetti piuttosto solidi come la nostra vettura e i nostri piloti”

Nonostante un avvio meraviglioso Allison ritiene che in gara ci siano ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto se paragoniamo le performance della domenica ai distacchi ancor più grandi che Mercedes è riuscita ad infliggere agli avversari durante le qualifiche.

“In qualifica siamo stati molto forti. La gara è più dura e il margine si assottiglia. Siamo un passo avanti rispetto all’anno scorso, ma tuttavia non dobbiamo accontentarci. I risultati dipendono anche dalle difficoltà incontrate dai nostri rivali e non soltanto dalla nostra superiorità”, ha detto Allison in conclusione.

Danilo Tabbone