ACI Racing weekend Imola, GT Cup: la 101 sbaraglia tutti

ACI Racing Weekend Imola, GT Cup: vince l’equipaggio Comandini/Postiglione

Si chiude l’ultima corsa della domenica dell’ACI Racing Weekend di Imola, dove la GT Cup ha offerto una gara accesa segnata da diverse Safety Car. Conquista la vittoria la 101 di Comandini e Postiglione. Al secondo posto si piazza la 109 con Fontana e Lovati. Conclude il podio l’equipaggio di Fico e Rytter.

Cosa è accaduto in gara

La partenza è movimentata e la gara viene neutralizzata dai primi minuti con l’arrivo della Safety Car. A causa di due vetture ferme in pista, Agoglia e Sartori. La corsa riprende al quarto giro. La vettura di sicurezza interverrà nuovamente poco dopo, a causa di una Porsche costretta al ritiro, seguita da un contatto che coinvolge Angelo Lancelotti. La gara ripartirà al nono giro con Pollini, Fisichella e Fontana a guidare il gruppo.

Tra i primi a fermarsi ai box troviamo Alessi, che cede la vettura a Mattia Lancelotti, mentre Fisichella firma il giro veloce. Il pilota italiano si fermerà per il pit stop al quindicesimo giro insieme a Fontana. Concluse le soste ai box, al comando si portano Postiglione, Rytter e Lovati. Al giro 18, la gara viene nuovamente neutralizzata a causa di un testacoda della Lamborghini di Francesco Daniele alla Rivazza.

Nelle fasi successive alla ripartenza, assistiamo a una lotta per la quarta posizione: Paniccià sorpassa Pollini ma, riprenderà la posizione. Durante il ventitreesimo giro, il pilota della numero 203, verrà chiamato ai box a causa di un problema alla sospensione. Nel finale, per effetto di una serie di incidenti, l’ultimo giro si disputa sotto regime di bandiera gialla congelando le posizioni

A vincere è l’equipaggio di Comandini e Postiglione con la vettura 101, grazie anche a un’efficace gestione della seconda parte di gara. In seconda posizione troviamo Lovati e Fontana. A conquistare il terzo gradino del podio troviamo Fico e Rytter, a seguito di una rimonta dalla decima posizione.