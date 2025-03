80 km/h e 2.100€ di multa, nuovi limiti di velocità tremendi: adesso non prendere una multa da vomito è impossibile | Prega nel ricorso

Andare troppo forte in auto può costare carissimo in tutti i sensi: le novità del nuovo Codice in vigore da dicembre.

Per dimostrare di sapere guidare un’auto non bisogna andare forte. Dimostrare di sapere tenere premuto l’acceleratore non basta certo per essere definiti bravi guidatori.

Quell’agognata patente che si inizia a sognare prima ancora di toccare la maggiore età va legittimata e meritata attraverso comportamenti virtuosi, che a volte si acquisiscono solo con il tempo.

Le ultime modifiche, entrate in vigore dallo scorso 20 dicembre, hanno fatto registrare un’ulteriore escalation in materia di asprezza delle sanzioni riguardanti il superamento dei limiti di velocità.

Del resto la strada non è un circuito di Formula 1, chi usa il proprio mezzo nella vita quotidiana non è un “pilota”, bensì un “semplice” automobilista. Da poche settimane, quindi, che si sia patentati da anni o da poco tempo, evitare di incappare in una multa molto salata è sempre più difficile.

Nuovo Codice della strada, sanzioni più severe sui limiti di velocità

L’eccesso di velocità d’altronde, secondo una statistica stilata da Aci-Istat, è la seconda tra le infrazioni alla guida dalle quali scaturiscono il maggior numero di multe. Il tempo dirà quale impatto avranno avuto le novità sostanziali presenti nel nuovo Codice.

Iniziamo con il dire che i limiti di velocità non hanno subito variazioni, né all’interno dei centri abitati, né su strade extraurbane principali e secondarie. Ad essere mutato è l’importo delle singole sanzioni in cui si può incappare in rapporto al delta tra il limite previsto e la velocità registrata in eccesso.

Vai troppo forte? Multone e addio patente: quando poter fare ricorso

In particolare, la multa sarà compresa tra 173 e 694 euro per eccessi tra i 10 e i 40 km/h, mentre superare il limite fra i 40 e gli 80 km/h potrebbe compromettere seriamente le speranze di guidare nel breve periodo, dal momento che oltre a una sanzione fino a 2.170 euro è prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi.

Detto che un’altra delle modifiche più significative introdotte nel nuovo Codice riguarda la recidività delle sanzioni, con aumento di un terzo in caso di infrazione ripetute nella stessa ora e su un tratto di strada sotto la giurisdizione dello stesso ente, chi proprio non vuole rendersi conto del pericolo creato dal mancato rispetto dei limiti può solo aggrapparsi alla speranza chiamata ricorso. È possibile appellarsi davanti al giudice di pace per una multa per eccesso di velocità se il verbale non risulta corretto o quando l’autovelox che ha rilevato l’infrazione non risulti tarato nella maniera corretta.