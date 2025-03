330€ di multa, vietati i sorpassi in città: ti tolgono 5 punti e se fai un incidente paghi tutto tu | La nuova legge già in vigore

Rispettare il Codice della strada è un obbligo, ignorarlo da oggi può costare molto caro: regole ferree anche in città.

Dalle zone 30 alla lotta ormai senza quartiere ai veicoli inquinanti, muoversi in città con un mezzo proprio a motore è diventata un’impresa ai limiti dell’impossibile.

La prudenza non è comunque mai troppa, anche in città, dove un tempo i gravi sinistri erano una rarità, ma che si sta invece trasformando in un inspiegabile porto franco per un numero sempre più elevato di pirati della strada.

A pagare il mancato rispetto del limite dei 50 km/h sulle strade urbane e del divieto di sorpasso ove presente sono i pedoni, che vedono calpestati i propri diritti basilari a qualunque età.

Un malcostume che potrebbe portare ad un inasprimento del Codice, in particolare in materia di sorpassi.

La strada è di tutti, ma qui gli automobilisti non possono andare: divieto inflessibile

Non abbiamo scelto a caso l’aggettivo “calpestati”, dal momento che troppe volte capita di imbatterci in automobilisti prepotenti oltre che irrispettosi delle regole della circolazione, in particolare quando per dribblare il traffico decidono di invadere il territorio “sovrano” per i pedoni: il marciapiede.

Come recita l’articolo 143 del Codice della Strada i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata, vicino al margine. Arrivare in orario ad un appuntamento o sul posto di lavoro non autorizza a mettere in atto comportamenti pericolosi per il prossimo e che peraltro possono venire sanzionati in maniera molto severa.

Multa da paura e danni non coperti dall’assicurazione: se fate questa infrazione saranno guai seri

Senza contare i danni potenziali per le strutture cittadine, dal momento che il marciapiede è progettato solo alla circolazione pedonale e non per sopportare il peso del veicolo, il conducente trasgressore che provoca un incidente invadendo un marciapiede non sarebbe coperto dall’assicurazione, impotente di fronte a una violazione dolosa del Codice. Niente tutela, quindi, e danni interamente a carico dell’automobilista. I cui problemi non finiscono qui.

La multa prevista è infatti molto severa, da 87 a oltre 330 euro e nei casi più gravi prevede anche la decurtazione di punti dalla patente. Va tuttavia osservato che chi circola o sui marciapiedi non può essere sanzionato dagli ausiliari del traffico. Per contestare l’infrazione è necessaria la presenza o la segnalazione da parte di un agente della polizia locale o delle forze dell’ordine, che ha il potere di accertare il fatto in flagranza o tramite testimonianze e video. I prepotenti non si illudano comunque di farla franca. L’utilizzo di telecamere intelligenti collegate a sistemi di riconoscimento targa è infatti sempre più frequente in diverse città italiane e permette di rilevare automaticamente il passaggio sui marciapiedi, con conseguente invio della multa senza bisogno della presenza fisica di un agente.