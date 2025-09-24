Villeneuve: “McLaren scelga il leader prima che Verstappen rimonti”

Villeneuve consiglia McLaren: decidere il primo pilota prima che arrivi Verstappen

Jacques Villeneuve ritiene che McLaren debba scegliere il primo pilota, tra Oscar Piastri e Lando Norris, prima che Verstappen rimonti per il titolo piloti. Il pilota della Red Bull, in seguito alle ultime due vittorie consecutive, ha ridotto il distacco dal pilota australiano a 69 punti. Il campione del mondo del 1997, pertanto, è convinto che la scuderia di Woking deve dare priorità a uno dei suoi due piloti nella corsa per il titolo mondiale.

Villeneuve commenta l’attuale situazione del campionato

“Per Norris la situazione è difficile. Se Verstappen si avvicina ancora di più, il team deve iniziare a favorire Piastri e diventare primo pilota”, dichiara il pilota canadese. ”In particolare, stiamo parlando di una lotta per il titolo tra due team diversi. Sarà una sfida impegnativa, se consideriamo che Verstappen è il miglior pilota in griglia”, esprime, riferendosi al cosiddetto “leone olandese”, Villeneuve. Le ultime due vittorie del quattro volte iridato, unite alla mancata prestazione della McLaren nel GP dell’Azerbaijan, hanno permesso all’olandese di aumentare la pressione sui due piloti. “La vittoria ha rimesso Verstappen in corsa per il titolo. Questa situazione metterà ulteriore pressione sui piloti McLaren”.

Il pilota Red Bull si trova nella posizione di essere colui che insegue nella lotta per il titolo, piuttosto che il pilota inseguito. “È alle spalle di McLaren. Sa dove sono e dove andare, questo lo rende facile. Quando sei davanti, al contrario, non puoi vedere cosa sta succedendo dietro. In certi momenti sei tentato di farlo, ma non puoi permettertelo”, ha spiegato l’ex iridato. Da quando la scuderia di Milton Keynes ha portato a Monza il nuovo fondo è riuscita a migliorare la RB21. “La Red Bull sta offrendo grandi prestazioni sotto pressione. Dall’altra parte McLaren l’anno scorso ha dimostrato di non esserne in grado e questo all’interno lo sanno”, ha concluso Jacques Villeneuve.

Ilaria Atzeni