Verstappen rischia l’eliminazione dal titolo piloti a Las Vegas

Max Verstappen potrebbe essere fuori dalla corsa per il titolo piloti al GP di Las Vegas

Max Verstappen potrebbe essere definitivamente fuori dalla corsa per il titolo piloti in seguito al GP di Las Vegas. Il pilota olandese era riuscito a recuperare 68 punti in cinque gare portandosi a meno 36 punti dal primo posto che apparteneva Oscar Piastri. Tuttavia, la vittoria di Norris al GP del Messico ha riportato il quattro volte iridato in difficoltà per la corsa al titolo. A complicare ulteriormente la situazione è stato il weekend a Interlagos, dove il pilota britannico ha conquistato la vittoria nella sprint e nel Gran Premio. Questi risultati hanno portato il pilota McLaren a conquistare la leadership e portando il divario ad allargarsi a meno 49.

Dopo il GP di Las Vegas rimarranno a disposizione 58 punti. Di conseguenza se Verstappen lascia gli Stati Uniti con un distacco su Norris pari o superiore a 58, sarebbe eliminato dalla lotta per il titolo. Anche nel caso aumentasse senza che venga matematicamente eliminato perderebbe comunque la possibilità di un pareggio per quanto riguarda i punti. Un aspetto importante in quanto, se due piloti terminano a pari merito, il regolamento prevede che a vincere sarà quello con più vittorie.

I possibili scenari di eliminazione

Ma quali sarebbero i casi che dovrebbero verificarsi per portare il campione del mondo in carica a essere escluso dalla corsa al titolo?

Norris vince e Verstappen non arriva oltre il terzo posto: in questo caso Norris guadagnerebbe 25 punti mentre Verstappen 15 o meno

posto: in questo caso Norris guadagnerebbe 25 punti mentre Verstappen 15 o meno Norris secondo e Verstappen non arriva oltre il sesto : il primo guadagnerebbe 18 e il secondo massimo 8 punti

: il primo guadagnerebbe 18 e il secondo massimo 8 punti Norris terzo e Verstappen non arriva oltre il settimo : il ventiseienne guadagnerebbe 15 punti mentre il ventottenne 6 punti o meno

: il ventiseienne guadagnerebbe 15 punti mentre il ventottenne 6 punti o meno Norris quarto e Verstappen non oltre il nono : guadagnerebbero rispettivamente uno 12 punti e l’altro 2 punti o meno

: guadagnerebbero rispettivamente uno 12 punti e l’altro 2 punti o meno Norris quinto e Verstappen non oltre il decimo

Negli altri scenari il quattro volto iridato rimarrebbe in lotta fino al Qatar. Allo stesso tempo è impossibile per il pilota numero 4 aggiudicarsi il titolo a Las Vegas, in quanto anche se Piastri e Verstappen totalizzerebbero zero punti non otterrebbe un vantaggio sufficiente per vincerlo.