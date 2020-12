Verstappen: il documentario sulla sua vita

Whatever it takes, da oggi in onda il documentario sulla vita di Verstappen, tra interviste e foto inedite

Max Verstappen ha avuto l’occasione, in collaborazione con un famoso media olandese, di dar luce a un documentario basato sulla sua vita. In particolar modo, la docu-serie non affronta solo la sua carriera come pilota ma anche gli aspetti più personali. L’annuncio ufficiale, arrivato lo scorso 10 dicembre con un post su Instagram, ha subito alzato la soglia dell’hype. In un piccolo trailer – pubblicato qualche giorno fa – abbiamo avuto un assaggio di quello che potremo vedere nella serie, dove amici e parenti parlano della vita dell’olandese.

Vedremo come nascono le sue strategie in pista, ma anche cosa succede durante le sue vacanze. In questi ultimi anni sono state intervistate molte persone: il manager Raymond, la sorella Victoria e la madre Sophie, il padre Jos. Tutti loro hanno parlato nel modo più sincero possibile, raccontando il percorso che lo ha portato alla sua posizione attuale. Non sempre si distingue il pilota dalla persona e, quando capita, è sempre una grande opportunità per far sentire la propria opinione.

Helmut Marko e Jos Verstappen hanno descritto come Max sia entrato a far parte della Formula 1 come uno dei piloti più giovani di sempre. -Ziggo TV

COME GUARDARLO

Il documentario dal titolo ”Whatever It Takes” (“A ogni costo”) verrà trasmesso in anteprima questa sera alle 20:45 e sarà possibile vederlo su Ziggo TV. Basterà collegarsi sul loro sito ufficiale o tramite l’app disponibile per cellulari e tablet. In alternativa, per gli abbonati alla loro piattaforma streaming, basterà fare l’accesso per guardare comodamente le puntate già disponibili da circa ventiquattro ore. Al momento, non vi è ancora la disponibilità in italiano ma potrà essere seguito in inglese, anche con l’ausilio dei sottotitoli.

Si tratta di tre puntate di circa mezz’ora, nelle quali il pilota della Red Bull è il protagonista. Ogni episodio ha un titolo specifico e tratta una determinata fase della sua vita. La prima puntata prende il titolo di Born to Race, la seconda di Wonderboy e la terza di Unleashed. Viene raccontato il ragazzo oltre che il pilota, con foto dagli archivi di famiglia e momenti privati. Ziggo Sport ha difatti dichiarato: ”Oltre che essere un’atleta Max è un ragazzo di 23 anni che vuole vivere la sua vita anche fuori dai circuiti”.