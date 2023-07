Vasseur: “Abbiamo commesso troppi errori”

La Ferrari sta attraversando un momento davvero difficile ed è al momento in cerca di conferme. Vassuer ammette che sono stati commessi errori nel corso degli ultimi due Gran Premi e invita a voltare pagina.

Che non sia un momento facile per la Rossa è sotto gli occhi di tutti. Sembrava che dopo il Canada si iniziasse a intravedere la luce in fondo al tunnel, ma gli ultimi Gran Premi hanno dimostrato l’opposto. Sicuramente la colpa è di una vettura poco performante, sia sul giro secco, sia nel passo gara. Ma a sommarsi a questo, ci sono anche gli innumerevoli errori commessi nel corso delle ultime gare, come dichiarato dallo stesso Vasseur. Errori, che sono costate posizioni importanti al team di Maranello e che forse si sarebbero potuti evitare.

Il Team Principal della Ferrari ha inoltre affermato che l’obiettivo in Belgio deve essere quello di ritrovare il trend positivo iniziato in Canada. Per farlo – come ammesso dallo stesso Vasseur – la scuderia ha a disposizione “due dei migliori piloti sulla griglia. Leclerc e Sainz hanno però bisogno degli strumenti giusti per esprimere al massimo il loro talento“. Il focus di Spa deve essere dunque sul cercare di minimizzare gli errori e avere un fine settimana di gara il più pulito possibile.

L’occasione in Belgio

Dopo due weekend da incubo per la Ferrari, in cui nessuno dei due piloti è riuscito a entrare nella top 5, è normale che i dubbi comincino a insinuarsi. Per questo, il Gran Premio del Belgio è un’ottima occasione per lasciarsi alle spalle le brutte prestazioni delle ultime settimane e andare in vacanza un po’ più sereni. Il circuito belga offre innanzitutto la variabile del tempo, che rimescola tutte le carte in tavola. Inoltre, questo fine settimana ci sarà anche la sprint e quindi i punti in palio saranno di più. Attenzione però alle prove libere, che saranno ridotte a una sola sessione.

In merito a ciò, Vasseur ha dichiarato: “Negli ultimi due Gran Premi non siamo riusciti a sfruttare al massimo il potenziale della SF-23. Abbiamo adottato un approccio troppo cauto che ci ha portato a commettere molti errori. In Belgio abbiamo un’occasione importante, dove dobbiamo cercare di riportarci sulle buone prestazioni avute in Canada. In questo weekend sarà importante trovare il giusto equilibrio tra l’avere una gara pulita, e l’osare prendendosi dei rischi“.

Vasseur: “Provarci fino alla fine minimizzando gli errori”

Benché la forza della Red Bull sia disarmante, Vasseur non è intenzionato a mollare. Austriaci a parte, tutti gli altri team se la giocano per le posizioni importanti in classifica. E secondo il francese, la Ferrari non deve essere da meno. Su questo Vasseur ha commentato: “Dietro alla Red Bull, la situazione è estremamente serrata, con cinque squadre che lottano al millesimo di secondo in ogni gara. Pertanto, dobbiamo studiare ogni minimo dettaglio del weekend, dalle prove libere del venerdì fino all’ultimo giro della domenica, perché un decimo di secondo può fare la differenza di una o due posizioni“.

Infine il Team Principal della Rossa conclude affermando: “Sappiamo quali sono le nostre debolezze tecniche e anche che i nostri rivali non stanno perdendo tempo, portando aggiornamenti importanti. Per questo motivo, in Belgio e per il resto della stagione, dobbiamo essere concentrati al massimo per prenderci i rischi necessari per lottare per le posizioni che contano, ma senza commettere più errori“.