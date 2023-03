Un nuovo team è pronto a sbarcare in Formula 1

La Formula 1 potrebbe presto abbracciare un nuovo team dal 2026. Il nome di questo nuovo progetto è Formula Equal. Ma di cosa si tratta esattamente?

Si tratta del team Formula Equal capitanato dall’ex capo del team BAR Craig Pollock. La Formula Equal è solo l’ultima potenziale candidata ad affacciarsi in Formula 1 svelando pubblicamente i suoi piani. Il team Andretti in questo senso sembra essere il più accreditabile di operare con una divisione equa tra uomini e donne che lavorano per l’azienda. Si ritiene inoltre che l’Arabia Saudita possa essere il principale sottoscrittore del progetto. Pollock, ex manager del campione di Formula 1 Jacques Villeneuve, ha rivelato in un’intervista alla CNN le reali ambizioni del team:

“Il concetto e l’idea era di formare un team composto e diviso equamente da donne e da uomini. Questo progetto va avanti da quattro anni. Arabia Saudita? Stiamo parlando con uno dei paesi presenti dell’area del Golfo. Abbiamo l’ambizione di offrire e costruire opportunità e percorsi per le donne per raggiungere il livello più alto all’interno del Motorsport. Avere una donna alla guida? Sarebbe fantastico ovviamente, ma l’attuale mancanza di donne con la superlicenza lo rende difficile. Il rapporto 50/50 si estenderà a tutti gli aspetti del team, compreso reparto ingegneria e il CDA.”

Chi è Pollock?

Craig Pollock, scozzese di Falkirk, è stato coinvolto nell’acquisizione del team Tyrrell in collaborazione con British American Tobacco. Venne poi estromesso dal ruolo di team principal nel 2002 quando David Richards subentrò al suo posto. Pollock ha poi collaborato con Kevin Kalkhoven per acquisire il team PacWest CART nel 2003, rinominandolo PK Racing. Infine, avviò il progetto del motore PURE in previsione dei regolamenti sui motori turbo-ibridi del 2014. Ingaggiò l’ex ingegnere della Ferrari Gilles Simon per guidare l’operazione, ma la società dovette chiudere i battenti a causa di innumerevoli problemi finanziari.

Lorenzo Apuzzo