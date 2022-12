Top 10 piloti: ecco la lista ufficiale secondo i team principal

I team principal si mettono in gioco in una particolare challenge natalizia sui piloti

I vari team principal di Formula 1 hanno scelto i dieci migliori piloti della stagione 2022 in un’esclusiva top 10. La challenge, in collaborazione con Aramco power ratings ha portato ad un curioso risultato.

Il sistema è molto semplice: ogni boss fa la sua ‘top 10’ e, con i punteggi F1 attuali Aramco, aggiunge 25 punti per il primo…fino ad aggiungere un punto per il decimo. Successivamente si fa una media con la combinazione di entrambe le classifiche.

Sicuramente la ‘top 3’ non sorprenderà nessuno, visto che Max Verstappen è stato il pilota con i migliori punteggi e sia Charles Leclerc, secondo, che George Russell, terzo, sono saliti su questo particolare ‘podio’.

È dal quarto classificato, però, che cominciano a esserci delle ‘discrepanze’ tra i rating dei team principal e i giudici del ‘Power Rankings’ ufficiale della Formula 1.

Lewis Hamilton è stato proprio il quarto miglior pilota per i team manager, superando un Sergio Pérez che nella Power Rankings è il più forte.

Carlos Sainz, invece, si è dovuto accontentare del settimo posto, con un solo punto di vantaggio su Fernando Alonso che, nonostante la classifica ufficiale dica il contrario , ha battuto con grande vantaggio Esteban Ocon. Il pilota francese infatti non compare tra i primi 10. I due posti rimanenti sono per Valtteri Bottas, nono e il neo pensionato Sebastian Vettel, decimo.

Ecco la classifica definitiva:

Max Verstappen – 207 punti

Charles Leclerc – 144 punti

George Russell – 127 punti

Lewis Hamilton – 100 punti

Sergio Perez – 91 punti

Lando Norris – 81 punti

Carlos Sainz – 68 punti

Fernando Alonso – 67 punti

Valtteri Bottas – 29 punti

Sebastian Vettel – 24 punti

Ricordiamo che a prendere parte a questa challenge sono stati tutti i team principal, quindi: Mattia Binotto, Jost Capito, Christian Horner, Mike Krack, Andreas Seidl, Guenther Steiner, Otmar Szafnauer, Franz Tost, Frédéric Vasseur e Totò Wolff .

Sebbene la top 10 piloti dei team principal sia pubblica, le valutazioni individuali sono segrete, quindi rimarremo senza sapere quali siano stati i punteggi di ciascuno. Se foste interessati, recuperate anche le nostre pagelle!