Stop patente, bloccati tutti i corsi e gli esami | Salvini: “al momento non si guida’

Sono stati bloccati gli esami e i corsi per la patente, Salvini ha deciso che il nuovo decreto attuativo non deve essere attuato.

Un’improvvisa frenata sul mondo automobilistico e purtroppo non ci riferiamo alla produzione o alle vendite, ma molto peggio. Ad essere bloccati sono gli esami per il conseguimento delle patenti, una decisione che avrebbe preso tutti di sorpresa; ma il Ministero dei Trasporti, sotto la guida di Matteo Salvini, ha ufficialmente bloccato la partenza di nuovi corsi e di riflesso anche lo svolgimento degli esami.

La motivazione di questa decisione sarebbe da ricercare nell’assenza di un fondamentale decreto attuativo, situazione che ha creato non pochi disagi a coloro che non attendono altro che prendere la tanto desiderata patente.

Le scuole guida e gli istruttori non sanno in che modo spiegare la situazione ai giovani patentandi , che dovranno aspettare che la situazione si sblocchi.

Ma per quale motivo sta succedendo tutto questo? Sono in molti a chiedere chiarezza a riguardo, per cercare di dare risposte anche a coloro che stanno aspettando che qualcosa cambi immediatamente.

Decreto pronto, ma tutto è fermo

Quello che è stato svolto è un lungo lavoro di aggiornamento a livello normativo e il 2025 si era aperto con l’indicazione di quelli che sono i nuovi programmi di esame. Le aspettative erano piuttosto elevate, con i nuovi esami che dovrebbero essere in grado di offrire indicazioni specifiche su quell’acne è la preparazione degli automobilisti. Però, poco prima che il nuovo capitolo della patente iniziasse, ecco che vi è stato uno stop su tutto questo.

Una circolare con data 3 marzo di quest’anno, avrebbe decretato lo stop del settore. Nonostante sia tutto pronto non ci saranno né esami né tanto meno la possibilità di iscrizione per conseguire la patente. Insomma, sono ormai tutti in attesa, nella speranza che un futuro incerto, trovi un nuovo spiraglio.

Al momento non si guida

Il processo che porta al conferimento della patente di guida è ora fermo, ma non si tratta della patente dell’automobile, ma alla patente nautica. Al momento non vi sono notizie a riguardo di quelle che sono le tempistiche per sbloccare la situazione, ma al momento non ci saranno nuove patente nautiche, quali D1 e D2, introdotte di recente con lo scopo di aggiornare il quadro normativo, per un esame che sia effettivamente mirato e rigoroso

Quindi anche per quello che riguarda la patente nautica, si cerca la soluzione per una maggiore sicurezza in mare, non ponendo l’attenzione solo sulle automobili. Al momento chi si voleva mettere al timone della sua barca, si dovrà rassegnare, ci vorrà del tempo, ma non si sa ancora quanto.