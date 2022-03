Sostituito il pilota della Medical car prima dell’inizio della stagione

Dopo 13 anni Van der Merwe non sarà più pilota della Medical car. Al suo posto il sostituto Correia, confermato per la prima gara della stagione

Alan Van der Merwe ha iniziato a guidare la Medical Car nei primi Gran Premi nel 2009 ed è stato recentemente affiancato da Ian Roberts, coordinatore FIA F1 Medical Rescue. Tuttavia, al Gran Premio di apertura della stagione in Bahrain, il pilota di Formula E Safety Car Bruno Correia prenderà il suo posto al volante.

Correia non sarà al volante durante tutta la stagione però, a causa dei suoi altri impegni. La decisione arriva dopo che Van der Merwe e Roberts hanno entrambi saltato il GP di Turchia dello scorso anno a causa della positività del Covid-19. La FIA assunse Correia in servizio durante l’evento ad Istanbul. In circostanze future tuttavia emerse che van der Merwe non era stato vaccinato contro il virus. Ciò ovviamente ha messo in dubbio la sua partecipazione ai futuri eventi.

“NON SONO EGOISTA. VOGLIO SOLO STARE BENE”

Van der Merwe esprime la sua opinione sui vaccini e sulla ripercussione che essi possono avere sia sulla salute che sul lavoro. “Sono pienamente consapevole che sarò potenzialmente rimpiazzabile o che la mia libertà di movimento sarà limitata in base alle mie scelte” ha detto l’ex pilota della Medical car. “Il fatto che non scelga la convenienza rispetto alla mia salute non significa che stia prendendo decisioni per egoismo. Tutti vogliamo solo essere sani”. Ha ribadito, suscitando ovviamente polemiche per le sue parole forti.

I protocolli anti Covid della FIA quest’anno richiedono che tutti i dipendenti di Formula1 siano completamente vaccinati secondo gli standard del loro paese d’origine. La posizione di van der Merwe significa che non ha più diritto a guidare la Medical Car, rifiutando il vaccino. Ricordiamo che Bernd Maylander continuerà comunque a guidare la Safety Car della F1.