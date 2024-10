Sei capace di lavare l’auto con solo 1€ ? Esiste un trucco infallibile per farcela

Alzi la mano chi è capace di lavare la propria auto con solo 1 euro? Oggi vi spieghiamo come fare con questo trucco infallibile, utilizzato da diversi utenti dopo aver visto questo video diventato virale.

Quando si acquista un’automobile nuova dalla carrozzeria, quello che ci resterà per sempre in testa è quel tipico odore di nuovo, quella carrozzeria lucida, quegli interni talmente puliti che possiamo dormirci come se fossimo nel nostro letto con le lenzuola appena tolte dall’asciugatrice.

Quando iniziamo a utilizzarla è ovvio che le condizioni climatiche, la polvere e così via ci costringeranno a dover lavare spesso la nostra auto sia dentro che fuori, anche perché soltanto così facendo potrete preservare la carrozzeria per molto tempo.

Le operazioni di pulizia quotidiano lo sappiamo quanto possono essere costose, per questo motivo oggi vi riportiamo il video nel quale vi viene spiegato un trucchetto infallibile, per lavare l’auto con solo 1 euro.

Alcune considerazioni per un’azione infallibile

Come dicevamo, lavare la propria auto in maniera costante è un metodo molto efficace per fare in modo di preservare l’integrità della vostra carrozzeria, la quale viene spesso messo a dura prova dalla polvere, dagli escrementi degli uccelli, dal fango, dalla pioggia, dal sale sulle strade durante il periodo invernale e così via.

Per questo motivo, è consigliato lavare spesso la propria auto, evitando i rulli, ma prediligendo il lavaggio a spruzzo, mantenendo il getto dell’acqua comunque a una certa distanza. Dov’è possibile non usate la spazzola, procuratevi una spugna morbida e utilizzate gli appositi prodotti detergenti, in modo da essere sicuri di non usare saponi troppo aggressivi.

Ecco come pulire l’auto con 1 euro

Il metodo che vi stiamo illustrando è stato messo appunto da un utente, il quale ha condiviso un video social, diventato virale, nel quale viene illustrato il suo metodo per lavare la propria auto a solo 1 euro. In pratica l’influencer mostra che con una sola moneta utilizza l’insaponatura e il risciacquo a una velocità sostenuta, riuscendo a completare il lavoro, nei tempi a disposizione.

Questa sua procedura ha diviso l’opinione pubblica in quanto c’è chi sostiene che sia un metodo valido e chi ha riscontrato un risultato non ottimale, suggerendo di spendere anche qualche moneta in più per rifinire meglio il lavoro. Voi cosa ne pensate?