Sainz: “Ci sono state altre stagioni in cui ho dato il massimo”

Nel 2019, Carlos Sainz si è dimostrato un pilota affidabile, veloce ed equilibrato, degno di essere sul sedile di uno dei tre top team

In termini di risultati, il 2019 è stata la miglior stagione disputata finora da Carlos Sainz Jr. Il figlio d’arte, ha trascinato la McLaren fino al quarto posto in classifica costruttori, grazie ai 96 punti conquistati lungo l’arco della stagione, quasi il doppio del suo compagno di squadra, l’esordiente Lando Norris, con cui ha formato una straordinaria coppia piloti.

Sainz si è consolidato come la rivelazione della stagione, il migliore degli altri, il più vicino agli inarrivabili tre top team. Lo spagnolo, però, ci tiene a precisare che il campionato 2019 non è stato l’unico in cui ha mostrato la sua voglia di vincere. “Quest’anno ci sono state molte buone performance: partenze, giri di lancio, e qualifiche straordinarie. Vorrei evidenziare molte delle cose fatte nel 2019, ma ci sono stati anche altri anni in cui ho dato il massimo“, ha dichiarato in un’intervista.

UNA GIOVANE PROMESSA IN GRADO DI LOTTARE PER LA CORONA