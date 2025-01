Centri revisione tedeschi lanciano l’allarme: non comprate mai questa macchina | È quella con più guasti rilevati su 300 modelli differenti

Un centro di revisione tedesco ha lanciato l’allarme e chiede agli automobilisti ci fare attenzione, non comprate questa automobile.

Quando si acquista un’automobile, una delle caratteristiche su cui si pone la maggiore attenzione è sicuramente la sua affidabilità. Spendere un ingente somma per l’acquisto della vettura e poi trovarti di continuo all’officina meccanica, non è esattamente quello che l’automobilista desidera.

Le cronache ci dicono che ci sono modelli di vettura che sono molto più affidabili delle altre. A prescindere da alcuni errori che possono avvenire in sede di fabbricazione, dei marchi nel corso degli anni, si sono fatti notare proprio per la loro affidabilità.

Questa volta allora scende in campo la squadra di aspetti tedeschi, che ha stilato una lista di quelle che sono le auto più affidabili e quelle meno affidabili.

Ci sono alcune vetture che nei momenti in cui si procede con l’acquisto andrebbero letteralmente evitate, se non si vuole finire in un giro infinito di riparazioni presso il proprio meccanico di fiducia.

Lei risulta essere la più talentusa

Accendere i riflettori solo ed esclusivamente su quello che sono le automobili meno affidabili nel mercato automobilistico, non ci sembra affatto corretto. Gli esperti tedeschi hanno provveduto a esaminare ben 10,5 milioni di automobili divise in 300 modelli differenti. Da tale studio estremamente approfondito, ne sarebbe uscita fuori dalla realtà su quelle che sono i marchi più affidabili in assoluto del mercato. Quindi se si vuole fare tappa in officina il numero minore di volte possibile, si consiglia di seguire le indicazioni fornite dagli esperti. Si tratta di studi che vengono continuamente rinnovati, anche per via di un perpetuo cambiamento del mercato automobilistico stesso.

Dagli studi risulta che l’auto più affidabile in assoluto, ancora una volta, si conferma la Honda Jazz. La piccola di casa Honda, si caratterizza per il suo essere veramente poco incline alle rotture, perfetta per qualsiasi automobilista, sia il viaggiatore più incallito, che colui che si muove solo in città.

Veniamo ora al tasto dolente

Lasciando da parte colei che ha meravigliato tutti con le sue prestazioni, nella classifica dei emeriti troviamo tre marchi che sono veramente colossi del mercato. La Model 3 di Tesla, continua ad essere meno affidabile in assoluto, con un gran numero di rotture dell’arco della sua vita in strada. Tutto questo comunque non influisce minimamente su quelle che sono le vendite in casa Elon Musk.

Al secondo posto, tale auto meno affidabile in assoluto troviamo la Ford Mondeo, infine, sull’ultimo scalino di questo podio poco lusinghiero, troviamo una Skoda Scala. Si fa presente che tale classifica è stata stilata osservando le automobili i suoi primi tre anni di vita.