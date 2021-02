Replay diventa Official Denim Partner dell’Aston Martin. Il marchio italiano di abbigliamento collaborerà con il team britannico

Replay, famoso per i suoi prodotti lifestyle di qualità, aiuterà a vestire la squadra per i momenti di relax lontano dalla pista. Sia quando Sebastian Vettel parteciperà a un evento serale o quando Lance Stroll si godrà un po’ di tempo libero in hotel. Replay è perciò il perfetto Official Denim Partner per Aston Martin. Fondata nel 1981, Fashion Box S.p.A è leader mondiale nel denim. Il gruppo italiano, con sede ad Asolo, in provincia di Treviso, crea, promuove e distribuisce abbigliamento casual, accessori e calzature per uomo, donna e bambino con i marchi REPLAY, REPLAY & SONS e WE ARE REPLAY.

Relaxing in style, trackside and on the road. 💚 We’re proud to introduce our Official Denim Partner, @REPLAY. 🤜🤛 #IAMF1

https://t.co/4sAOPM7tUe — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 18, 2021

IL MONDO DELLA MODA ACCOSTATO A QUELLO DELLA FORMULA 1

Fashion Box è attualmente presente in tutta Europa, Medio Oriente, Asia, America Latina e Africa, per un totale di oltre 50 paesi. La rete distributiva comprende 4.000 negozi e le esportazioni rappresentano l’89% del fatturato. Matteo Sinigaglia, CEO di Fashion Box S.p.A, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare questa partnership con Aston Martin. Lavorare con un marchio automobilistico così iconico è un vero privilegio. Come aziende, condividiamo molte caratteristiche, come artigianato, passione e innovazione. Questi sono i valori che ci ispirano continuamente. Siamo orgogliosi di far parte di questo viaggio e siamo molto entusiasti di vedere il nostro marchio coinvolto nella Formula 1″.

Jefferson Slack, amministratore delegato del team ha dichiarato: “E’ estremamente emozionante dare il benvenuto a Replay come Official Denim Partner dell’Aston Martin. Lo stile e la moda vanno di pari passo con il nostro sport e gli abiti che indossiamo la dicono lunga sui nostri atteggiamenti e valori. La gamma lifestyle di Replay è un modo ideale per combinare il mondo della moda con la Formula 1. Il rapporto con il marchio italiano è perfetto per noi, poiché è un marchio in cui creatività, qualità, tradizione ma con una prospettiva moderna sono al centro del progetto, proprio come in Aston Martin”.