Red Bull: Skinner lascia il team a sorpresa

Red Bull saluta Skinner: un addio improvviso dopo 20 anni

Il team di Formula 1 Red Bull Racing ha confermato che Craig Skinner, il suo Chief Designer, ha lasciato con effetto immediato la squadra dopo oltre due decenni di servizio. La notizia è arrivata a sorpresa, a poche settimane dall’inizio della stagione 2026, che scatterà dall’Australian Grand Prix a Melbourne l’8 marzo.

Red Bull ha pubblicato un breve comunicato ufficiale nel quale ringrazia Skinner “per il duro lavoro e l’impegno” dimostrati durante i suoi 20 anni con il team, sottolineando quanto sia stato “integrale per il successo del team”. Tuttavia, la squadra non ha specificato ulteriori dettagli sul perché della decisione né sui piani futuri per sostituirlo.

Il ruolo chiave di Skinner: da ingegnere CFD a Chief Designer

Craig Skinner è entrato a far parte della squadra Red Bull nel 2006, inizialmente lavorando come ingegnere di dynamica dei fluidi computazionale (CFD), un ruolo fondamentale nello sviluppo aerodinamico delle monoposto. Nel corso degli anni ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità, tra cui:

– Capo della CFD e Aerodinamica negli anni successivi all’ingresso nel team;

– Chief Aerodynamicist nel 2018;

– Chief Designer dal 2022, lavorando a stretto contatto con figure come l’allora capo design Adrian Newey e il direttore tecnico Pierre Wache.

In questo ruolo, Skinner è stato parte integrante dei progetti delle monoposto più vincenti di Red Bull, inclusa la RB19, una delle auto più dominanti nella storia recente della Formula 1.

Un periodo delicato per Red Bull: partenze eccellenti e transizione

L’uscita di Skinner rappresenta l’ultimo in una serie di cambiamenti di rilievo all’interno del team Red Bull negli ultimi mesi. Negli ultimi anni, infatti, la squadra di Milton Keynes ha visto partire personalità di spicco come:

Adrian Newey, storico progettista che ha lasciato la scuderia per unirsi ad Aston Martin;

Christian Horner, ex team principal e figura di riferimento del team;

Altri dirigenti tecnici e strategici, passati ad altre squadre della griglia.

Nonostante ciò, Red Bull ha continuato a dominare il campionato con Max Verstappen, quattro volte campione del mondo consecutivo fino al 2024, e ha chiuso in modo competitivo anche la stagione 2025.

Tempismo dell’addio e implicazioni per il 2026

Il momento dell’addio è considerato sensibile, dal momento che la stagione 2026 deve ancora iniziare e la squadra si trova nel pieno delle prove pre-stagionali in Bahrain. I test stanno servendo per adattarsi alle nuove regole tecniche e integrare il primo motore in-house sviluppato in collaborazione con Ford, che ha mostrato prestazioni promettenti.

Al momento non è chiaro chi sostituirà Skinner nel ruolo di Chief Designer. Secondo le prime indicazioni, la squadra potrebbe affidare temporaneamente le sue responsabilità ad altre figure interne, mentre si valuta una soluzione più stabile per il futuro.