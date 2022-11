Ricciardo: “In Red Bull sono tornato a casa”

Daniel Ricciardo ha parlato del ritorno in Red Bull come un tornare, dopo tanto tempo, a casa di mamma e papà. Che la nuova avventura, del nativo di Perth, rappresenti una nuova rinascita sportiva?

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” cosi cantava Antonello Venditti e con questa strofa si può rappresentare il rapporto tra Ricciardo e Red Bull, una seconda casa per il pilota nativo di Perth. L’australiano, dopo aver abbandonato in malo modo la scuderia di Milton Keynes, torna come terzo pilota nella squadra del toro. L’Honey Badger ha deciso di chiudere il cerchio della propria carriera tornando nel team che lo ha lanciato nel mondo della Formula 1. Le ultime due stagioni, tranne per la vittoria di Monza, sono state una delusione per Ricciardo. L’australiano decise di sposare il progetto McLaren, dopo l’ottimo 2020 della scuderia di Woking, convinto che potesse tornare alla competitività degli anni in Red Bull.

Le dichiarazioni di Ricciardo

Ricciardo, alle domande di Speedcafe, spiega che: “In Red Bull sono tornato a casa, è come tornare da mamma e papà. Ho sempre avuto un po’ di nostalgia verso questo team. Devo ringraziare il signor Mateschitz che devo ringraziare per la possibilità che mi ha dato in passato, la sua morte mi ha colpito nel profondo del cuore. Apprezzo l’opportunità che mi è stata data, se non fosse per loro io non sarei neanche in griglia. Sono le persone più importanti che mi hanno supportato per tutta la carriera, ed è un piacere tornare a sentire quel calore e amore. Quindi per questo motivo, per me tornare dove tutto è iniziato, è come tornare a casa“.

“Devo accettare che con la McLaren non ha funzionato, non so spiegarmi il perché. Sono curioso di tornare in Red Bull, un posto che conosco e dove ho gareggiato bene in passato, anche salire sul simulatore e tornare su questa monoposto mi fa pensare che questa vettura mi farà esprimere il mio massimo. Sono curioso di vedere come sarà il mio ritorno. Quest’anno terminato o alimenterà il mio fuoco interno o mi farà pensare che questa situazione è più che giusta per me“.