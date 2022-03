Red Bull, Horner: “È una situazione a cui dobbiamo guardare”

Christian Horner l’ha definito quello fra Max Verstappen e Charles Leclerc il gioco del gatto col topo; una situazione su cui prossimamente si dovrebbe fare più attenzione

Sia in Bahrain che a Jeddah Max Verstappen e Charles Leclerc hanno dato vita a un duello spettacolare. I due hanno mostrato (ancora una volta) di saper correre in maniera dura ed intelligente anche in momenti piuttosto caldi. Nella prima è andata bene a uno, nella seconda all’altro. Una circostanza su cui ha riflettuto il Team Principal della Red Bull, Christian Horner.

“È stato fantastico tornare a far segnare un punto soprattuto dopo quanto successo in Bahrain. La squadra ha lavorato molto la scorsa settimana per capire e risolvere le problematiche. È stata una grande gara. Strategica dal punto di vista di Max specialmente guardando alla sua gestione delle gomme, cosa che gli ha permesso di attaccare alla fine. Come è stata spettacolare la lotta fra lui e Charles; e fortunatamente è riuscito a tenerlo dietro fino alla bandiera a scacchi”, le parole di Christian Horner a RacingNews365.

QUESTIONI DI TATTICA

Nelle due occasioni il monegasco è stato il primo fra i due a dar prova di freddezza facendo passare l’olandese prima del Detection Point per poi riprenderlo sul successivo rettilineo con DRS. Un gioco di tattica che in Arabia Saudita ha dato vita all’immagine delle due vetture con ruote fumanti all’ultima curva.

“Il DRS è così potente che si può capire benissimo il motivo per il quale i due fra loro hanno giocato al gatto col topo. Ad un certo punto hanno frenato così forte […]. Forse il Detection Point prima della zona DRS è una cosa a cui dobbiamo guardare nei prossimi anni per evitare il ripetersi di questa situazione”. Si parla ovviamente dei quei casi in cui il Detection Point è posto fra due rettilinei, visto che la tale “pensiero” viene un pochino meno quando prima c’è invece un tratto più lento.