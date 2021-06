Prost su Alonso: “Sono preoccupato della sua condizione fisica”

Il consigliere dell’Alpine Alain Prost ha avvertito Fernando Alonso che potrebbe ancora risentire degli effetti del suo incidente in bicicletta prima dell’inizio della stagione di F1

Difatti nel mese di febbraio Fernando Alonso è stato investito da un’auto mentre si allenava in bicicletta prima del suo ritorno nella massima serie automobilistica, influenzando così la sua preparazione pre-campionato, ed è proprio a questo episodio che Alain Prost si riferisce quando dichiara: “Ci vuole del tempo, c’è la condizione fisica, il corpo vecchio, la vista e la testa e ricordo anche l’incidente in bici, non sappiamo che effetto possono avere e per questo sono un po’ preoccupato”.

Allo stesso tempo il consigliere dell’Alpine sostiene che Fernando: “Sta migliorando sempre di più ma secondo me non è ancora completamente al top. Lo sa. Non mi sorprende però che ci voglia un po’ di tempo”.

IL BLACK-OUT DEL PASSATO

Lo stesso ex pilota francese non è estraneo ad un ritorno dopo un periodo di assenza dalla Formula 1, proprio lui infatti nel 1992 si prese un anno sabbatico per poi ritornare l’anno successivo alla guida della Williams, ma ha spiegato: “Quando sono tornato in Portogallo, mi sono chiesto perché sono tornato. È stato uno shock fisico, mentale. Ero davvero in forma, avevo il 5% di grasso sul mio corpo ma quando sono arrivato a settembre con una condizione ottima, mi sono sentito completamente perso”.

Per concludere ha sottolineato come: “Ciò significa che tutto ciò che fai fuori (la pista, ndr.) è importante, ma non è importante quanto tutto il lavoro all’interno della Formula 1, tutti i muscoli che stai allenando, sono muscoli diversi, tutta la fisiologia, la visione e tutto il resto, non si possono allenare al di fuori”.