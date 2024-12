Posto di blocco: il vestito fa sempre il monaco: se indossi questo capo di abbigliamento sarai il prossimo a essere fermato

Se indossi questo capo di abbigliamento in auto sarai il prossimo a essere fermato al posto di blocco, per la serie: l’abito fa sempre il monaco a questo punto.

Parliamo ovviamente per chi è innocente e non ha commesso nessun reato contro la legge, chissà come mai, pur essendo certi di non aver fatto nulla, quando veniamo fermati a un posto di blocco, nella maggior parte dei casi, un brivido freddo che ci percorre la schiena, lo proviamo quasi sempre.

Più che altro è l’ansia della divisa e la paura di aver commesso qualche errore, in modo involontario, che potrebbe farci subire notevoli conseguenze. Gli agenti al posto di blocco, puntano molto sulla nostra agitazione, visto che chi sa di essere colpevole, molte volte commette “passi falsi”, sotto pressione.

Eppure, c’è un capo di abbigliamento che se indossato in auto, potrebbe essere motivo di richiamo a un posto di blocco. Se lo indossi, potresti essere il prossimo a essere fermato, ecco di cosa parliamo.

Cosa fare ad un posto di blocco

Quando veniamo fermati a un posto di blocco, non c’è bisogno di agitarsi, se sappiamo di non aver fatto nulla di male. È opportuno quindi, dopo aver accostato, abbassare il finestrino, senza uscire dall’auto e attendere gli agenti che si avvicineranno al veicolo. Tenete le mani sopra il volante e non sganciate la cintura. A questo punto le forze dell’ordine vi faranno delle domande e vi chiederanno i documenti come di normale prassi.

Ricordatevi che spesso gli agenti non fermano gli automobilisti perché hanno fatto qualcosa in particolare o perché sono ricercati, semplicemente fanno dei controlli a random. Quindi se non avete fatto nulla di cui preoccuparvi, attendete che la polizia vi dia il via libera per ripartire e proseguite per la vostra strada come se nulla fosse.

Quel particolare indumento che attira l’attenzione

Come hanno rivelato da eldebate.com, c’è un particolare capo di abbigliamento che potrebbe attirare maggiormente l’attenzione degli agenti, fermi ai vari posti di blocco, portandoli quindi a farvi accostare. Com’è possibile leggere, molto spesso, il modello del veicolo o anche il colore, possono in qualche modo, catalizzare l’interesse delle forze dell’ordine su determinati soggetti.

A volte anche l’istinto, il sesto senso, chiamatelo come volete, che poi puntualmente può dare sia esiti positivi o negativi. A ogni modo, oltre all’occhiale da sole indossato di sera, anche chi indossa il berretto in auto, per qualche strano motivo, potrebbe essere richiamato più frequentemente di chi non lo indossa. Pare che questo capo di abbigliamento non è comune da indossare all’interno del veicolo. Voi cosa ne pensate?