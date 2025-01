Posto di blocco: con la nuova legge affibbiano multe da 10.000€ | È capitato almeno una volta a tutti

La nuova legge ti costa caro, quello che rischi è una multa da ben 10 mila euro. Almeno una volta è capitato proprio a tutti.

Il 14 dicembre scorso, proprio quando ci si preparava per i festeggiamenti del Natale, ecco che è entrato in vigore il nuovo codice della strada. Da poco meno di un mese, quindi, gli automobilisti stanno facendo i conti con quelle che sono le nuove regole e le nuove sanzioni.

In un lavoro piuttosto lungo e complesso, non sono stati pochi gli argomenti toccati da questa revisione che sta creando non poche difficoltà agli automobilisti che, rischiano di vedersi comminare sanzioni anche piuttosto pesanti.

Le modifiche pensate e inserite all’interno della regolamentazione, sono tutte volte a rendere le strade italiane molto più sicure, senza correre il rischio che si possano verificare incidenti per via di automobilisti indisciplinati, che mettono in atto comportamenti estremamente pericolosi.

Ci sarebbero infrazioni così gravi da richiedere multe di migliaia di euro, ecco i casi.

Il nuovo codice della strada preoccupa gli automobilisti

Sul web e in particolare sui social non sono mancati reel e post ironici, per quello che riguarda la nuova regolamentazione, ma la realtà è che già da queste settimane ci è stato un notevole dispiegamento di forze nelle città, con numerosi posti di blocco in cui sono stati fermati gli automobilisti per controlli che molto più spesso di quello che si possa credere, hanno fatto in modo che l’automobilista venisse sanzionato. Proprio durante i posti di blocco si chiede alle forze dell’ordine di controllare, innanzitutto che l’automobilista sia alla guida in maniera regolare, inoltre di verificare che le regole vengano seguite.

I numero di questi primi 20 giorni, non sono di certo incoraggianti. Gli automobilisti dovranno imparare a fare i conti con la possibilità non solo di ricevere sanzioni molto salate, ma addirittura, di vedersi sospendere la patente molto più facilmente.

Un’infrazione che ti costa un occhio della testa

Nel momento in cui si viene fermati al posto di blocco, è compito delle forze dell’ordine controllare, innanzitutto, che l’automobilista sia in regola con la documentazione. Quindi il classico “patente e libretto”, resta in vigore nonostante le modifiche. Ma ad essere controllato è anche il regolare tagliando assicurativo e la polizza che deve essere regolarmente valida.

Più di 10 mila euro è la sanzione che spetta a chi viene trovato alla guida senza patente e senza assicurazione. Violazioni queste che sono considerate molto gravi e che prevedono sanzioni di 5000 euro ognuna. Insomma, attenzione sempre, prima di mettersi alla guida.