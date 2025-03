Posto di blocco, 694€ di multa se la tua auto è in scadenza: te la tolgono per 90 giorni | Ecco cosa devi controllare subito

Quasi 700 euro di multa al posto di blocco se si viene trovati con la macchina in scadenza. Per 90 giorni te la tolgono.

Numerosi i controlli che le forze dell’ordine stanno mettendo in atto sulle strade italiane; organizzati per renderle molto più sicure, rischiano di colpire moltissimi automobilisti, anche solo per una svista.

Tra gli elementi che in sede di posto di blocco vengono controllati, c’è ovviamente la documentazione, che deve essere sempre regolare, per evitare di essere sanzionati anche duramente.

Ci sono automobilisti alquanto indisciplinati che non riescono a comprendere quanto la manutenzione sia importante e non provvedere ad essa potrebbe essere causa di una multa di ben 694 euro, oltre al blocco della vettura per oltre 90 giorni.

Si tratta di regole stringenti, che mirano a fare in modo che circolino in strada, solo automobili che sono perfettamente conformi alle normative, quindi ecco cosa sapere a riguardo.

Le verifiche necessarie per evitare sanzioni

Ci sono componenti delle nostre vetture che devono essere controllati periodicamente se non si vuole rischiare di subire dei provvedimenti severi da parte delle autorità. Ogni vettura ha bisogno di ricevere una certa manutenzione, controllando: pneumatici, luci e freni, ma questo potrebbe non essere sufficiente in alcuni casi.

Quello di cui qui si parla, colpisce in particolare una certa categoria di automobili; questa è molto apprezzata dagli italiani, perchè economica e rispettosa dell’ambiente, peccato che troppo spesso si sottovaluta un aspetto molto importanti, ci sono componenti che devono essere sostituiti prima della scadenza. Se questo non avviene si potrebbe non poter utilizzare la vettura per mesi.

Auto attenzione alla scadenza dei suoi componenti

La categoria di veicoli che vede una vera e propria stretta normativa su di essa è quella delle auto a metano; in esse è indispensabile controllare la scadenza della bombola del gas, da controllare e da sostituire secondo quelle che sono le normative vigenti.

La legge impone la revisione delle bombole a metano ogni 5 anni nel caso in cui i serbatoi siano in possesso di omologazione nazionale, ma se questa è europea allora la revisione deve avvenire la prima volta dopo 4 anni dall’immatricolazione, successivamente 2. Se si circola con la bombola scaduta si rischiano 694 euro di multa , oltre al fermo amministrativo dell’auto per 90 giorni. Ancora peggiori le sanzioni per coloro che sono trovati recidivi, considerando che in questi casi la sanziona raddoppia e il pezzo può essere confiscato. Quindi provvedere alla manutenzione è importante seguire attentamente le regole, evitando sanzioni pesanti.