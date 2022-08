Porsche sempre più vicina al Circus? Registra “F1nally”

Porsche e il marchio “F1nally”: una chiara dichiarazione d’intenti verso la Formula 1. Le indiscrezioni a riguardo si fanno sempre più insistenti

Porsche ha registrato un nuovo marchio: “F1nally”. Una vera e propria dichiarazione d’intenti verso il Circus: l’approdo è ormai pura formalità? Tale indiscrezione negli ultimi mesi è diventata una costante, specialmente per i diversi indizi a riguardo. Tra cui il fatto che, poche settimane fa è stato reso pubblico l’accordo di acquisto da parte del brand tedesco del 50% di Red Bull.

Porsche approderebbe così in Formula 1 per mano del team di Milton Keynes nel 2026. Anno in cui si utilizzeranno i biocarburanti, e quindi cambieranno i regolamenti per quel che riguarda le power unit. Tutto ciò, perciò indica che il prestigioso marchio del gruppo Volkswagen dovrebbe approdare nel Circus come motorista. Anche se un ulteriore significativo passo verso la classe regina del Motorsport è stato nuovamente effettuato.

Futuro nel Circus sempre più imminente?

Porsche ha infatti registrato il marchio “F1nally” presso il Deutsches Patent und Markenamt. Tale ufficio di marchi e brevetti tedesco si occupa dello sviluppo di diverse attività, come riportato dal media americano CarBuzz. Tra i settori in cui il marchio è stato registrato vi sono: attività culturali e sportive, servizi tecnologici e scientifici, sviluppo industriale, analisi e design, nonché sviluppo e progettazione di hardware e software informatici, marketing e funzioni d’ufficio, telecomunicazioni e amministrazione.

Il nome del marchio non lascia tanto spazio all’immaginazione. Infatti in esso viene richiamato sia il brand della Formula 1 e sia il termine inglese “finally”. Finalmente ci siamo? Sarà questo l’ulteriore indizio lanciato dalla casa automobilistica tedesca? Ancora non c’è stata alcuna conferma ufficiale dell’approdo di Porsche nella classe regina del Motorsport, ma il contratto con la Red Bull e l’iscrizione del marchio “F1nally”, sembra proprio una chiara dichiarazione d’intenti per il futuro.