Polemica Leclerc: “Imparasse da Verstappen…”

Leggiamo le opinioni dei principali quotidiani italiani sul risultato del GP di Francia. Numerose le critiche mosse nei confronti di Leclerc

Tanta onestà nell’ammettere i propri errori, ma questo non basta: il numero 16 di casa Ferrari deve migliorare in costanza se vuole davvero impensierire Max Verstappen nella corsa al titolo iridato. Anche lo scorso GP di Francia non si è concluso come avrebbe dovuto. Partito dalla pole, Charles non è riuscito a concretizzare un weekend iniziato da 10 e finito con un pesantissimo 0 in classifica; risultato che lo allontana ulteriormente dal leader olandese, ora a + 63. A questo punto, è imprescindibile un cambio di rotta, sin dalla prossima gara in Ungheria.

E, prima della successiva prova, i giornali italiani commentano la performance francese, mettendo a confronto la guida del campione del mondo in carica, Verstappen, e il suo sfidante. Al di là delle preferenze, c’è spazio per ben pochi dubbi: l’olandese ha più esperienza e sangue freddo; e questo grazie alla lezione imparata lo scorso anno.

Polemica contro Leclerc: la rassegna stampa tra critiche e rimpianti

Dopo il weekend al Paul Ricard, numerosi sono i punti di domanda e, a quasi metà campionato, quando si iniziano a tirare le prime somme della stagione, i dubbi sul futuro sono tanti. Per questo, i giornali italiani non si sono di certo risparmiati citiche al team del Cavallino e, soprattutto, a uno dei suoi due alfieri: Charles Leclerc, autore di un bruttissimo errore in gara che gli è costato una potenziale vittoria.

Tuttosport apre così: “Leclerc a muro al GP di Francia: Ferrari disperata. Leclerc è onestamente un campione, ma non è così che si vince il mondiale. Verstappen è più forte di Leclerc? Ora sì. Non è una verità assoluta, ma Max ha una storia molto più lunga e significativa in Formula 1. È cresciuto commettendo errori, esagerando e lottando come un leone contro il migliore di tutti: Lewis Hamilton”.

“Ha acquisito una consapevolezza e una compostezza che ora stanno dando i loro frutti. Elementi su cui non può fare affidamento Charles, perché è il primo anno in cui ha una macchina vincente. Anche lui deve imparare a farlo. Lui e la squadra. Non è un caso che la lezione più grande sia stata data da Verstappen nell’intervista post vittoria in pista: ‘La lotta con Leclerc? A volte devi capire che non puoi sempre attaccare, devi aspettare’. Max ce la può fare e gara dopo gara ce la può fare ancora di più. Charles non l’ha fatto e deve avere la forza mentale per poterlo accettare. Intanto domenica in Ungheria dovrà vincere“.

Nemmeno le strategie Ferrari convincono

Il Messaggero: “Uno di quegli errori che non ti aspetti e che, per il peso che ha nella classifica generale del Campionato, ricorda quello di Sebastian Vettel a Hockenheim 2018. Deludente perché la Ferrari quest’anno sta dimostrando su vari tipi di piste di essere spesso la più veloce, però non si contano i punti sprecati tra strategia ed errori del pilota. Con Leclerc eliminato, Verstappen è stato in grado di gestire la gara con estrema compostezza. Non aveva più rivali da cui doversi guardare ed è diventata una passeggiata nel parco. Max quest’anno non ha commesso errori; è totalmente un altro pilota rispetto al passato. Ragiona, non ha fretta, sa come comportarsi, non fa manovre poco ortodosse. Con il primo posto a Le Castellet, ha sette vittorie nel 2022 contro le tre di Leclerc. Un dato che fa la differenza“.

E’ poi il turno de La Repubblica, che commenta anche la strategia al muretto box: “Amarezza a Le Castellet per la Ferrari. Grido disperato di Charles Leclerc. Strano errore, insolito per lui, con conseguenze gravissime. Addio Gran Premio di Francia e chissà se anche il mondiale. Applausi per l’autocritica, ma l’onestà non cambia la sostanza. ‘Io ero in testa, stavo facendo una gara perfetta; non si può buttare via tutto così’. L’errore è grave e si rischia di doverlo pagare caro. Il destino della Ferrari è quello di suscitare polemiche. La macchina ora va alla grande ed è un piacere, forse è la più veloce. C’è però sempre qualcosa che non convince. In questo caso, errore di Leclerc a parte, l’ultimo pit-stop di Sainz. Era proprio necessario come sostiene il team? O dannoso come ha chiarito un po’ il pilota? Critica: costata il podio. Pro: impedito un altro ritiro per gomme senza vita. Il dibattito è aperto“.