Pneumatici, compra questi sottomarchi, sono fabbricati dal grande marchio | Stessa qualità ma il 30% più economici

Se compri questi sottomarchi di pneumatici devi sapere che fanno tutti capo a un solo grande marchio, ma il risparmio è notevole.

Il mercato o forse le credenze popolari ci hanno insegnato che esistono dei marchi leader e dei sotto marchi che hanno una qualità inferiore agli altri, ma che permettono comunque di avere un buon risparmio. Quindi chi non deve badare al portafoglio per acquistare i prodotti di marca, mentre chi invece deve fare i conti con un budget limitato, può “accontentarsi” dei sottomarchi.

Ma poi come spesso succede, lo stesso mercato si smentisce. Da alcuni mesi a questa parte, è diventato ormai noto che ci sono dei marchi ritenuti inferiori, che vengono prodotti dalle grandi case. Quindi in una stessa casa vengono prodotti tanto i marchi blasonati quanto i più piccoli.

Questo vale per qualsiasi genere di prodotto, andiamo a comprare. Anche per i pneumatici.

Probabilmente la maggior parte degli automobilisti ancora non lo sa, ma in commercio ci sono alcuni sotto marchi, che sono prodotti all’interno di un’azienda blasonatissima. Ecco di chi stiamo parlando.

Un catalogo di prodotti veramente sconfinati

Quello che si prospetta di fronte al consumatore, nei momenti in cui si appresta ad acquistare un qualsiasi prodotto, è un catalogo infinito di scelte. Ciò che sappiamo per quello che riguarda il mercato dei pneumatici, è che ci sono cinque grandi marchi, tra cui: Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli, Goodyear/Dunlop. Per molti queste cinque sorelle sono considerate alla pari, per altri invece ci sono ulteriori scelte da compiere in base alle caratteristiche dei pneumatici stessi. Quello che però i molti non sanno è che all’interno delle loro aziende vengono prodotti altri pneumatici di qualità altrettanto elevata, ma che è possibile acquistare a prezzi inferiori.

Considerando il bisogno che ognuno di noi ha dati risparmiare, sapere tutto questo si rivela estremamente importante. Ecco allora una panoramica generale.

Ecco a chi appartengono i marchi secondari

Se si vuole procedere con un’analisi dettagliata dei pneumatici e dei suoi sottomarini, occorre consultare quella che risulta essere una tabella piuttosto dettagliata dei marchi di pneumatici. Michelin fa capo a una serie di aziende più piccole traduci BF Goodrich un brand americano nato nel 1870 e acquistato nel 1990 dall’azienda, Klebel società francese, Kormoran produttore nato in Polonia e acquisito nel 2000, Riken Giapponese, Tigar serbo e infine Uniroyal. Gli altri sottomarini che appartengono a Michelin sono: Achilles, Orium, Strial, Taurus e Warrior.

Per la Continental si hanno: Barum, Genral Tire, Semperit, Uniroyal, Euzkadi, Gislaved, Mabor, Matador, Sime e Viking. 5 sono invece quelle controllate da Bridgestone quali: Firestone, Lassa, Nokian, Uniroyal e Dayton. Per Goodyear abbiamo: Dunlop, Fulda e Sava, infine Pirelli con Ceat e Metzeler. Queste le maggiori aziende.