Patente, col codice 69 devi installare un dispositivo nuovo | 300 € tutti a tuo carico

La patente con codice 69 introduce un obbligo significativo e oneroso per i conducenti che si sono resi responsabili di guida in stato di ebbrezza

Una novità importante introdotta dal recente aggiornamento del Codice della Strada riguarda i conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

A questi soggetti, sulla patente, verranno apposti i codici unionali 68 (“niente alcol”) e 69 (“limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436″).

L’introduzione dell’obbligo di alcolock per i recidivi o per chi ha superato determinate soglie alcolemiche mira a prevenire la guida in stato di ebbrezza e a garantire una maggiore sicurezza stradale.

Il dispositivo rappresenta un deterrente efficace, impedendo fisicamente l’avvio del veicolo in condizioni di alterazione alcolica.

Cosa comporta il codice 69?

Il codice 69 sulla patente significa che il conducente ha l’obbligo di guidare esclusivamente veicoli dotati di alcolock. Questo dispositivo, simile a un etilometro, è collegato al sistema di accensione dell’auto. Prima di poter avviare il motore, il conducente dovrà sottoporsi a un test alcolemico soffiando nell’apparecchio. Se il tasso alcolemico rilevato è superiore a zero, l’accensione del veicolo verrà bloccata.

L’installazione dell’alcolock, con un costo a carico del conducente, rappresenta una misura volta a ridurre i rischi legati all’alcol al volante. La durata di questa restrizione varia a seconda del tasso alcolemico riscontrato al momento dell’infrazione: con un tasso alcolemico rilevato tra 0,8 e 1,5 g/l, l’obbligo di alcolock permane per almeno due anni; con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, l’obbligo si estende per almeno tre anni.

Costi e sanzioni

Un aspetto importante da sottolineare è che tutti i costi relativi all’installazione, alla manutenzione periodica e alla taratura dell’alcolock sono interamente a carico del conducente. Le stime attuali indicano un costo di installazione che si aggira intorno ai 300 euro, a cui vanno aggiunti i costi per i boccagli monouso e le verifiche periodiche. Alcune fonti indicano cifre ben più elevate per l’installazione, fino a 2000 euro. È fondamentale informarsi presso le officine autorizzate per avere un preventivo preciso.

Guidare un veicolo non dotato di alcolock o manomettere il dispositivo comporta sanzioni amministrative pecuniarie da 158 a 638 euro e la sospensione della patente da 1 a 6 mesi. Inoltre, se un conducente con i codici 68 e 69 viene nuovamente sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, le sanzioni previste per la guida sotto l’effetto dell’alcool vengono aumentate di un terzo. In caso di manomissione o rimozione dell’alcolock, le sanzioni sono addirittura raddoppiate.