Ocon elogia Alonso: “Fantastico essere il suo compagno di squadra”

Parole di ammirazione per Alonso, che, a quasi 41 anni, ha forza da vendere

Non servono forse ulteriori parole per descrivere il talento di un pilota fuoriclasse quale è Fernando Alonso. Anni di Formula 1, senza contare i suoi “esperimenti” in altre realtà motoristiche, hanno già perfettamente dato la dimostrazione del suo valore di combattente, temuto dall’intera griglia, anche ora che ha passato i 40. La pole sfiorata al termine delle qualifiche del Canada lo scorso weekend ha risvegliato gli animi di migliaia di appassionati, che hanno ricordato con una certa nostalgia i tempi d’oro dell’asturiano, quando si batteva con McLaren e Renault. E quello spirito non è mai scomparso.

Lo sa Esteban Ocon, compagno di team di Fernando in Alpine, che ha speso parole di grande ammirazione per il due volte iridato.

“Quest’anno mi vedo sul podio. Vogliamo vincere ancora!“

“Essere il compagno di squadra di Fernando è fantastico“, ha dichiarato Ocon a DAZN.

Mentre Alonso è famoso per essere un team mate difficile con cui lavorare, il tempo trascorso dallo spagnolo lontano dalla Formula 1, sembra aver ammorbidito il suo approccio alle corse: “Quando si è unito alla squadra, molte persone mi hanno detto che sarebbe stato molto difficile. Tutte queste cose che non sono affatto vere. Penso checollaboriamo bene e mi piace molto lavorare con lui”.

L’obiettivo della scuderia è quello di arrivare a vincere, di conquistare un posto tra i primi della classe. Questo è il piano del team guidato da Szafnauer: “Penso che lo stiamo seguendo. È molto confuso per tutti! So già di cosa si tratta. Stiamo lavorando per farlo funzionare; richiede tempo. Quest’anno speriamo di dare di più e di avvicinarci anche alla vetta. Mi vedo sul podio quest’anno, con una vittoria. Sarebbe una grande stagione. Vogliamo vincere di nuovo“. Dunque, c’è da aspettarsi presto un GP di Ungheria bis? “Se siamo realistici, non siamo in quella posizione“, ha spiegato, “Se andiamo podio, per noi sarà come vincere. Stiamo facendo progressi nel raggiungerlo e questa è la cosa importante. Hanno vinto campionati con Fernando. Possiamo riuscirci. Credo in questo progetto ed è per questo che ho firmato per diversi anni, per stare con la squadra”.

Ocon elogia il compagno: “Fernando? Un leone. Nessun calo“. Ma Piastri è dietro l’angolo

E, sulle malelingue che vorrebbero Alonso fuori forma per aver trascorso due anni lontano dalla F1, Ocon ha detto: “Fernando non deve dimostrare nulla. Se vuole continuare in Formula 1, rimarrà. È ancora motivato ed è il leone che è sempre stato”.

E’ certo però che il futuro dell’asturiano due volte campione del mondo non sia poi così chiaro. Pare infatti che Alpine stia pensando di aprire le porte al talento di F2, Oscar Piastri. Il Team Principal della squadra, Otmar Szafnauer, ha confermato ai media canadesi che crede che Piastri sarà sulla griglia di partenza già a partire dal 2023; se sul sedile di Alpine o di un altro team, è ancora tutto da vedere.

Nel frattempo, le belle parole spese sul campione spagnolo non sono mai troppe: “Penso che abbia fatto un passo avanti; è ancora un formidabile sportivo. Fa un ottimo lavoro e acquista la velocità molto, molto rapidamente. Queste auto sono nuove: non gareggiavamo in Canada da un po’ di tempo, e con una vettura nuova tra l’altro, e sono molto impressionato da quanto lui fosse veloce: pochi giri ed era lì. Sta facendo un ottimo lavoro per noi“, ha poi concluso il TP Alpine.