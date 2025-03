Nuovo Codice della Strada, Salvini annuncia: patente solo fino a 54 anni, poi ti danno la RSA automatica

Matteo Salvini annuncia ulteriori modifiche per il Nuovo Codice della Strada, avrai la patente solo fino a 54 anni, poi sarai ritenuto vecchio.

Numerose le discussioni che si sono create in merito a quello che è il Nuovo Codice della Strada. La normativa sta creando numerosi grattacapi tra gli automobilisti e Matteo Salvini continua a lavorare per avere una normativa che sia quella migliore per la popolazione italiana. I numeri ci dicono che gli incidenti stradali sono ancora numerosi e in troppi casi ancora mortali.

L’Unione Europea ha chiesto agli stati membri di intervenire sulla loro normativa stradale per riuscire a ridurre notevolmente l’incidenza dei sinistri.

Questo ha richiesto un lavoro minuzioso su quelle che sono le normative. Innumerevoli le discussioni per quello che riguarda il rinnovo della patente e la possibilità di chiudere superata una certa età.

La decisione è stata presa a 54 anni compiuti verrà stracciata la patente e non ci sarà più modo di rinnovarla.

Rinnovo patente, questo non è un paese per vecchi

L’Italia sembra non essere più un paese per vecchi, eppure l’età media della popolazione si è alzata notevolmente e le nascite stanno resentando lo zero da moltissimo tempo ormai. Con la crisi economica che incalza si rischia di ridurre in maniera radicale il numero di automobilisti in strada. Da tanto tempo si discute sulla pericolosità degli anziani al volante; l’età che avanza si traduce in una netta riduzione della capacità di rispondere prontamente ai pericoli o agli ostacoli presenti in strada, si deve quindi provvedere a limitare i rischi.

Il dibattito è stato aperto diverse volte a riguardo e ci si è chiesti se fosse giusto decidere per un’età massima, superata la quale non sarebbe più possibile guidare, ma si tratta di un argomento che si è spesso scontrata con le esigenze di molti, considerando il gran numero di nonni che accompagnano i nipoti a scuola, ad esempio.

Rinnovo negato, ecco cosa sta succedendo

Il rinnovo della patente serve a confermare che l’automobilista sia ancora in grado di mettersi alla guida, senza essere un pericolo per tutti gli altri utenti presenti in strada. In Italia la patente può essere conseguita dopo i 18 anni e può essere rinnovata senza un limite di tempo, fatta eccezione per la patente per mezzi pesanti, per la quale ci si ferma a massimo 68 anni. Ma ci sono casi in cui il rinnovo non viene concesso.

Ci sono alcune patologie che non permettono di procedere con il rinnovo, della patente, come le aritmie cardiache, problemi neurologici, malattie del sangue o psichiche. In tutti questi casi si viene ritenuti incompatibili con la guida e non si può ottenere regolare rinnovo.