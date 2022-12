Nannini, in Indy NXT con Juncos Hollinger Racing

Il 2023 di Matteo Nannini sarà oltreoceano, con una carica da titolare nella Juncos Hollinger Racing nella serie Indy NXT e come pilota di riserva nella IndyCar

Dopo le esperienze nelle Formule minori, per Matteo Nannini si aprono le porte della Indy NXT (ex Indy Lights) con un posto da titolare nella stagione 2023 insieme alla Juncos Hollinger Racing. Il pilota italo-argentino si appresta a vivere una nuova avventura negli Stati Uniti, che sarà composta da quattordici appuntamenti fra stradali e ovali. Con la prima tappa fissata a St. Petersburg in Florida il 5 di marzo.

Ottiene il sedile “dopo aver impressionato la squadra durante il Chris Griffiths Memorial Test all’Indianapolis Motor Speedway”. Oltre a ciò, ricoprirà il ruolo di pilota di riserva Juncos nella serie NTT IndyCar.

LATEST NEWS 🚨 @reecegold5 and #MatteoNannini are going to be the @INDYNXT drivers for the coming season 2023✍️ pic.twitter.com/cmDyzhYFmx — Juncos Hollinger Racing (@juncosracing) December 9, 2022

“Sono molto entusiasta di aver confermato il mio impegno con Juncos Hollinger Racing dopo i positivi test dell’anno scorso. È una grande opportunità poter correre in America e non voglio sprecarla. Ho grande stima di Ricardo e sono sicuro che insieme potremmo fare grandi cose. Indy NXT è il miglior trampolino di lancio per proseguire il mio cammino verso la IndyCar. Ringrazio le persone che mi stanno aiutando, in particolare il mio business partner per aver reso tutto ciò possibile”, così Matteo Nannini.

Il commento di Ricardo Juncos, co-proprietario del team insieme a Brad Hollinger: “Prima di tutto, sono così entusiasta di tornare a Indy NXT dopo un anno lontano nel 2022, in cui ci siamo concentrati sul nostro programma IndyCar facendola diventare un’attività a tempo pieno. Abbiamo ingaggiato il talentuoso giovane pilota, Matteo Nannini, con molta esperienza in Europa avendo corso sia in F3 che in F2. Ha già fatto prove con noi nell’ottobre del 2021, quindi abbiamo esperienze con lui in macchina. Con Reece e Matteo, penso che avremo a disposizione una formazione molto solida per tornare in Indy NXT e per bissare i nostri successi passati”.

“Siamo così entusiasti di annunciare Reece e Matteo nella nostra formazione di piloti per il 2023. Presentare Matteo, un altro grande giovane pilota, alla squadra ci aiuterà a raggiungere grandi risultati in un campionato altamente competitivo. Non vedo l’ora di vedere cosa ci riserverà la prossima stagione”, ha invece ribadito Hollinger.