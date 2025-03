Multe e blocco dell’auto, se i tuoi freni fanno questo suono: scatta la stangata di 1.200€ | Nuovo controllo spietato della Polizia

Ti multano e bloccano l’automobile se i freni fanno un rumore alquanto preoccupante. La polizia provvede a controlli veramente spietati.

Dal momento in cui il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini ha iniziato a lavorare al Nuovo Codice della Strada, lo scopo della modifica è stato chiaro, ovvero, riuscire a offrire delle strade che siano molto più sicure e con un numero inferiore di incidenti.

Questo l’obiettivo da raggiungere e che è possibile perpetuare grazie al lavoro delle forze dell’ordine, chiamate a controllare gli automobilisti e il loro modo di agire quando sono alla guida delle loro automobili. I posti di blocco che negli ultimi mesi sono stati organizzati, servono a intervenire tempestivamente.

Da questo momento in avanti gli agenti possono fermare le vetture anche solo sentendo un rumore anomalo dei freni.

Ecco allora cosa sta succedendo, sembra proprio che stiano piovendo numerose multe, anche piuttosto severe.

Il controllo rigoroso della Polizia e i rischi con i freni usurati

Proprio di recente i controlli sono aumentati in maniera esponenziale, al fine di rendere sicure le strade italiane. Quindi i freni che non versano in condizioni che siano accettabili in termini di sicurezza, possono essere causa dell’alt della pattuglia, oltre a multe e blocco del mezzo. I freni sono una delle componenti essenziali per la sicurezza del mezzo, elemento determinate per evitare gravi rischi durante la circolazione.

Si prevedono sanzioni che possono arrivare fino a 1.200 euro per coloro che non hanno freni a norma, se non si è provveduto alla regolare manutenzione. Solo se i freni sono in buone condizioni si può evitare il peggio, altrimenti il rischio è a ogni posto di blocco che si incontra.

Come riconoscere i segnali di freni usurati

Quindi per evitare delle brutte sorprese si rivela indispensabile, procedere con i controlli periodici della vetture, provvedendo alla sostituzione dei freni nel momento in cui danno i primi segnali di usura. Sono numerosi i sintomi che ci avvertono che il sistema frenante non è in buone condizioni, come rumori anomali, una reazione troppo lenta alla frenata: fischi, stridii o rumori metallici; in tutti questi casi è il momento di chiedere al proprio meccanico di fiducia un pronto intervento.

I segnali non devono essere mai ignorati, considerando che ne vale la sicurezza sia di se stessi che degli altri utenti della strada. Inoltre si evita che in caso di sinistro si venga ritenuti colpevoli, con una serie di problematiche non di poco conto.