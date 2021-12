Mercedes-Kingspan, partnership a rischio?

Il rappresentante del governo britannico Michael Gove ha scritto una lettera direttamente a Toto Wolff esortandolo a rivedere l’accordo siglato dalla Mercedes con Kingspan

Il primo dicembre Mercedes ha annunciato “orgogliosamente” una nuova partnership con la società Kingspan; con l’obiettivo in comune di lavorare sull’ambizioso obiettivo nel diventare carbon zero. Ma oggi sul nuovo sodalizio pare cadere una tegola proveniente direttamente da un rappresentante del governo britannico.

Il coinvolgimento della Kingspan nella disastrosa vicenda della Grenfell Tower avvenuta nel 2017 (in cui hanno perso la vita settantadue persone) ha spinto diverse le famiglia delle vittime a esortare Toto Wolff a riconsiderare l’accordo. Per rispondere l’austriaco ha risposto che è pronto a entrare maggiormente nella vicenda per capirne di più, ma che l’impegno siglato permane.

I have written to @MercedesAMGF1 asking them to reconsider their partnership with cladding firm Kingspan. You can read my letter here 👇 pic.twitter.com/2F7eqmOGql — Michael Gove (@michaelgove) December 3, 2021

LA LETTERA DI GOVE

A loro si è aggiunto anche Michael Gove – Secretaty of State for Levelling Up, Housing and Communities. In un lettera indirizzata al TP della casa di Stoccarda (e rigirata anche al CEO della Formula 1 Stefano Domenicali), il politico ha così esordito: “Ho appreso con grande disappunto della vostra decisione di stringere una sponsorship con la ditta Kingspan”. Rammaricandosi pure delle parole in difesa di Kingspan nonostante sia accertato che questa non abbia agito nel modo più corretto.

A letter from Toto Wolff to Grenfell United. pic.twitter.com/OcczmEP4yA — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 3, 2021

“Voglio fare notare che, come Segretario di Stato, il controllo in merito agli spazi pubblicitari al di fuori dell’Inghilterra sono una mia responsabilità. Attualmente gli annunci presenti in stadi e veicoli sono esclusi dal diretto controllo delle autorità competenti. Ma il mio gabinetto ed io terremo ciò sotto attento esame per garantire che l’advertising rimanga in linea con gli obiettivi e con l’interesse del pubblico”.

Concludendo con: “Le conquiste della Mercedes e di Sir Lewis negli anni recenti rappresentano un successo nella storia britannica di cui siamo orgogliosi. Spero che possiate riconsiderare questa partnership commerciale, che rischia di minare tutto il buon lavoro svolto dall’azienda e dallo sport”.