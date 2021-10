Mercedes e il dilemma dei motori

Dopo aver montato la quinta power unit sulla monoposto di Bottas, Mercedes si domanda fino a dove possa spingere i propri motori per evitare penalità ad Hamilton

Con una stagione da 22 Gran Premi e solo 3 power unit disponibili per pilota, alcuni team hanno dovuto subire penalità per aver montato un quarto motore. Si parla delle unità di potenza di Verstappen, Leclerc e Latifi, tutte sostituite durante il GP di Russia. Valtteri Bottas è arrivato addirittura a montare la quinta, qualcuno sostiene sia stato fatto per ostacolare la Red Bull. Ma la verità sembra essere che vi fossero dei problemi nel motore usato durante il GP in Italia, ossia il quarto; rogne dovute all’affidabilità. Questo rappresenta un grattacapo per Mercedes e Hamilton: il pilota britannico ha già montato 3 motori e incomberebbe in una penalità nel caso ne venisse usato un’ulteriore.

Se ciò accadesse, il campione in carica si ritroverebbe a cominciare una gara dal fondo della griglia, fornendo un grande vantaggio al rivale olandese. A proposito delle sue power unit, Hamilton dichiara dopo il Gran Premio in Russia: “Ho perso un motore, Valtteri ne ha montati molti. Ora sto cercando di trattare i miei motori con la massima cura quando guido, in termini di quanto lo sto gasando, quanto mi limito nel mandarlo su di giri, cercando di minimizzare i giri che faccio”.

Dunque il pilota di Stevenage starebbe facendo il possibile per evitare la sostituzione della power unit. Ma i problemi riscontrati anche dalla Williams, che corre con motori Mercedes, non fanno dormire sonni tranquilli alle frecce d’argento. Queste incertezze nell’affidabilità potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella lotta al mondiale.

WOLFF: “RISOLVERE I PROBLEMI IN VISTA DEL 2022”

Anche Toto Wolff parla riguardo questo dilemma che affligge la scuderia di Stoccarda in termini di motore, parlando anche al futuro. “Al momento dobbiamo riuscire a risolvere tutti i problemi che abbiamo riscontrato sul motore non solo per quest’anno, ma anche per l’anno prossimo. Siamo in una fase in cui stiamo valutando come proseguire la stagione in termini di power unit” ha dichiarato il team principal Mercedes a Motorsport.com.

“Vogliamo capire come ottenere più prestazioni dal motore e questo ci ha dato qualche grattacapo. Al momento, però, dobbiamo ragionare gara per gara. Bisogna sempre trovare il giusto equilibrio tra performance e affidabilità. Ovviamente rischiare un ritiro non sarebbe assolutamente positivo per il campionato e né noi né i nostri rivali possono permettersi di raccogliere zero punti in un weekend” termina così Wolff.