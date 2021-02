Mercedes: decisa la data di presentazione della W12

Due marzo, ore 10: la W12, quella per puntare all’ottavo titolo, verrà mostrata al mondo

La Mercedes è la terza squadra ad annunciare la data di presentazione della vettura 2021, la W12. La nuova macchina verrà mostrata al mondo il prossimo due marzo. Dunque, dopo Alfa Romeo e McLaren, anche Mercedes annuncia il giorno da segnare in calendario. La notizia è arrovata proprio dal team di Brackley con un video postato su Twitter e intitolato: “Abbiamo un appuntamento”.

Il team campione del mondo ha scelto una data piuttosto in là per lo svelamento della nuova vettura, visto che solitamente era febbraio il mese delle presentazioni. La nuova Mercedes invece si farà vedere pochi giorni prima dell’inizio dei test invernali. Al momento McLaren sarà la prima a mostrarsi, il prossimo 15 febbraio. Seguirà l’Alfa Romeo, che toglierà i veli sulla C41, il prossimo 22 febbraio in Polonia.

La missione della W12 sarà quella di continuare a riempire le pagine di storia, lanciando l’attacco all’ottavo mondiale. Per quanto riguarda la livrea, difficile che ci siano stravolgimenti rispetto al 2020. La macchina dovrebbe rimanere nera, in pieno appoggio alla lotta al razzismo.

Altrettanto difficile che ci possano essere grandi cambiamenti anche dal punto di vista tecnico. Con i regolamenti all’insegna del congelamento delle componenti, la nuova vettura sarà una copia aggiornata della W11. Stessa sorte, ovviamente anche per le altre squadre.

DOPO LA DATA, ORA MANCA SOLO IL RINNOVO DI HAMILTON

Definita la data di presentazione della macchina, ora non resta che stabilire chi sarà a portarla al limite. Se Valtteri Bottas ha il contratto per il 2021 bello pronto già da un pezzo, non si può dire lo stesso per Lewis Hamilton, la cui firma si sta facendo attendere parecchio. Tuttavia da quello che filtra dall’Inghilterra sembrerebbe solo questione di giorni, al massimo di settimana, prima del grande annuncio, che magari potrebbe arrivare proprio il due marzo.