McLaren 2020: presentata la nuova MCL35

Presentata la nuova monoposto della McLaren, con la quale il team britannico disputerà per la sua 57° stagione di Formula 1

Dopo Ferrari e Red Bull, oggi tocca alla McLaren a svelare la sua nuova monoposto, con la quale disputerà la stagione di Formula 1 2020. La MCL35 è stata presentata a Woking, presso la sede della McLaren Technology Centre, alla presenza dei vertici del team britannico, dei tecnici e dei piloti.

Alle ore 14:30, i piloti, Carlos Sainz e Lando Norris, entrambi alla loro seconda stagione con il team britannico, hanno tolto i veli dalla vettura, in attesa di poterla guidare per la prima volta in pista, in occasione dei test invernali, che prenderanno il via la prossima settimana a Barcellona.

Reduce da una buona stagione 2019, dove ha chiuso in quarta posizione nel mondiale Costruttori con 145 punti, l’obiettivo della McLaren capitanata dal Team Principal Andreas Seidl, è ora quella di tentare di finire molto in alto in classifica, magari alle spalle dei tre top team, in attesa della stagione 2021, quando arriverà il cambio di regolamento tecnico, con monoposto completamente nuove e diverse dalle attuali.

RIMANE IL COLORE PAPAYA, CON IL BLU CHE FA CAPOLINO SULLA MCL35

A prima vista, la MCL35 incuriosisce nella parte anteriore, soprattutto la zona del muso e le sospensioni. La livrea presenta la classica colorazione papaya, ovvero il colore originale scelto dal fondatore Bruce McLaren, con un aumento della presenza del blu, che notiamo soprattutto sulle pance e sull’airscope.

Cambia la colorazione sulle tute dei piloti, con il colore blu che occupa quasi tutta la superficie, con qualche striscia di arancio papaya presente sulla gamba sinistra.

Per Carlos Sainz, dopo l’ottimo debutto nella passata stagione con il team di Woking, durante la quale ha ottenuto un podio e chiudendo in sesta posizione nel Mondiale Piloti, si appresta a disputare la stagione 2020, dove tenterà di replicare e fare ancora meglio, ottenendo più punti possibili. Dopo un esordio promettente, Lando Norris, si appresta a disputare la sua seconda stagione sia in McLaren sia in Formula 1, con l’intento di mettere a frutto, la sua stagione da rookie.