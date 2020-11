Massa: “Verstappen è pronto a diventare campione del mondo”

Per l’ex ferrarista quello di Max Verstappen è un talento speciale

Felipe Massa ritiene quello di Max Verstappen un talento davvero speciale e assicura che l’olandese è ormai pronto per diventare campione del mondo. L’unico ostacolo è rappresentato dalla vettura, ancora non abbastanza competitiva da permettergli di lottare ad armi pari con Lewis Hamilton. Ma per il resto, tra gli addetti ai lavori, tutti hanno riconosciuto i grossi passi avanti fatti dall’olandese. Un pilota di una velocità impressionante, capace di trovare finalmente la sua maturità sportiva.

Massa sostiene che nonostante abbia trascorso cinque stagioni consecutive in un top team come Red Bull, il team di Christian Horner non è stato in grado di mettergli tra le mani una vettura da titolo. Nel momento in cui la avrà Massa non ha dubbi: a quel punto Max sarà certamente campione del mondo. “Max ha davvero un talento incredibile. Non ha ancora avuto una macchina abbastanza buona da poter vincere il mondiale, ma quando la avrà vincerà il titolo, io non ho dubbi”, ha ammesso il brasiliano in un’intervista per Ziggo F1 Cafè.

“E’ ormai un pilota completo, non gli manca davvero niente. All’inizio era velocissimo, ma commetteva parecchi errori, e a causa di ciò ha perso molte opportunità. Quando sei giovane, però, penso sia normale. Ma adesso è maturato, corre come un veterano, è pronto per il titolo”, ha aggiunto nell’intervista.

Massa ritiene inoltre che Verstappen potrebbe riuscire a trovare due decimi dal taschino, con i quali sarebbe ancora più vicino alle Mercedes sul giro secco. Il brasiliano è fiducioso che Max troverà presto quei due decimi, perchè sarebbe un grande aiuto per aumentare lo spettacolo e rendere più imprevedibile i Gran Premi. “Lo aiuterebbe molto trovare uno o due decimi dalla sua macchina, io penso che ce la possa fare. Sarebbe molto bello per tutti i fan della Formula 1″, dice Massa per concludere.

Max Verstappen, con la sua RB16, è stato l’unico pilota in grado di tenere testa alla Mercedes in questa stagione. Ha vinto a Silverstone, ed è finito a podio in tutte le gare in cui è arrivato al traguardo. I quattro ritiri per problemi tecnici (Austria, Monza, Mugello ed Imola) gli hanno forse addirittura precluso la possibilità di contendere la seconda posizione nel mondiale a Valtteri Bottas.