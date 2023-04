Massa torna a parlare del 2008

Massa pronto ad un’azione legale per riprendersi il titolo del 2008

Felipe Massa ha riunito un team di avvocati per cercare di valutare le sue opzioni riguardo al “crashgate” e al titolo di F1 2008 nel caso in cui intraprendesse un’azione legale.

Il crashgate, è un’operazione orchestrata da Flavio Briatore affinché Fernando Alonso (senza che lui ne sapesse nulla) vincesse a Singapore. Nelson Piquet ha avuto un incidente premeditato affinché la safety car favorisse il compagno di squadra e salisse così sul gradino più alto del podio.

Questa azione ‘spinse’ Felipe Massa a rientrare ai box e, dopo un pit-stop fallito, il pilota brasiliano finì fuori dalla zona punti in quel Gran Premio. Il suo grande rivale per il titolo, Lewis Hamilton, arrivò terzo. Ricordiamoci che quella stagione fu decisa per un punto.

Questo controverso episodio era già praticamente ‘dimenticato’, ma Bernie Ecclestone ha pensato che fosse una buona idea aprire di recente il baule dei ricordi e si è spinto fino a far sì che si venisse a conoscenza di tutto quello che riguarda ” la stagione 2008″ e che lo si facesse per: “Proteggere lo sport e salvarlo da un grande scandalo“.

L’impossibile può diventare realtà?

Felipe Massa, venendo a conoscenza delle dichiarazioni di Bernie, non ha esitato ad affermare solo poche settimane fa che avrebbe studiato di intraprendere un’azione legale per cercare di ribaltare l’esito della stagione 2008 di Formula 1. Ora, secondo il portale web americano Motorsport.com, Felipe Massa ha riunito un team di avvocati per analizzare la situazione e stabilire se valga la pena fare il passo, cioè se hanno opzioni per riconquistare il titolo 2008. Inoltre, il pilota brasiliano ha deciso di adottare sin da subito una posizione più silenziosa rispetto a questo tema, quindi non si attendono ulteriori dichiarazioni da parte sua a breve termine. Sembra quasi impossibile che la pretesa di Felipe Massa abbiano un esito a suo favore ma il Circus è capace di tutto.