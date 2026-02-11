Massa sul passaggio di Hadjar alla Red Bull: “Una scelta giusta”

Isa ck Hadjar passa alla Red Bull, impressioni positive per Felipe Massa

Il passaggio di Isack Hadjar alla Red Bull è avvenuto nel momento giusto, parola di Felipe Massa. Una scelta azzeccata soprattutto considerando il completo ripristino dei regolamenti della Formula 1 e le conseguenti nuovissime monoposto per la stagione 2026. Massa ha sottolineato che le prestazioni di Hadjar nella sua stagione d’esordio con la Racing Bulls sono state davvero notevoli. Conseguentemente, vi erano davvero pochi dubbi sul fatto che sarebbe stato promosso come seconda guida accanto Max Verstappen.

Per Felipe questa è l’occasione perfetta per il il ventunenne, considerando che la RB22 è ancora tutta da plasmare. “Penso che abbia impressionato tutti con quello che ha fatto lo scorso anno”, ha dichiarato Massa. “Ha avuto un anno fantastico, imparando e dimostrando il suo valore con ottime prestazioni in molte gare”. La stagione di Formula 1 2026 per Hadjar sarà sicuramente molto impegnativa ma anche molto importante.

Il pilota è convinto che questa sarà l’occasione per il nuovo membro Red Bull di dimostrare il proprio talento. “Oggi ha un’opportunità incredibile, andare nel team più importante, la Red Bull. Sicuramente una grande pressione. Sai, avere Max al suo fianco. Ma penso che debba tenere a mente i progressi nell’apprendimento e nello sviluppo, per il livello che potrà raggiungere un giorno”, ha dichiarato l’ex pilota Sauber, Ferrari e Williams.

Un anno di cambiamenti e di nuove opportunità

Quest’anno, ancora una volta, al timone ci sarà Laurent Mekies al posto di Christian Horner. Inoltre tantissime saranno le novità relative al telaio, alle Power Unit ecc. Sarà interessante capire se la scelta di Red Bull darà finalmente la possibilità al team di avere una seconda guida in grado di stare al passo con Max Verstappen, come lo è stato in passato Daniel Ricciardo.

“E penso che forse sia passato alla Red Bull nell’anno giusto, perché ora tutte le regole sono diverse; tutto è diverso, quindi il modo in cui devi guidare la vettura è diverso“, ha aggiunto Massa. “Quindi forse non sarà la stessa Red Bull che hanno avuto negli ultimi anni, quando il compagno di squadra non riusciva a guidare la monoposto come Max.” Ha concluso Felipe Massa

Lorenzo Ferrari