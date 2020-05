Massa: “Il compagno più difficile da battere? Alonso”

Felipe Massa, in termini di talento puro, mette sullo stesso piano Fernando Alonso con il sette volte Campione del Mondo tedesco. Nonostante questo ha anche affermato che la convivenza all’interno della scuderia con lo spagnolo, è stata molto complicata.

“Era impossibile avere le gomme davanti a quelle di Fernando Alonso. Non voglio sminuire Michael Schumacher come leggenda della Formula 1, ma ‘Nando’, senza dubbio, aveva lo stesso suo talento, in termini di velocità e intelligenza” afferma Massa.

Il brasiliano sottolinea come fossero differenti le gerarchie contrattuali e i rapporti con i due piloti sopracitati: “Schumacher aveva il pieno potere decisionale all’interno della squadra. Per me è stato come un fratello maggiore. Con Alonso la disputa era più equa. Eravamo sullo stesso piano a livello contrattuale, ma riuscì a portare la squadra totalmente a suo favore”.

IL PERIODO PIU’ DIFFICILE DELLA SUA CARRIERA E’ STATO QUANDO CONDIVIDEVA IL SEDILE CON L’ASTURIANO

Durante la live Instagram, Felipe, si è sfogato dichiarando:“Anche se sono sempre andato molto d’accordo con lui, è riuscito a cambiare le gerarchie in squadra, traendone continuamente vantaggio. Con Kimi, non ho mai avuto questo problema”. Poi cita alcuni esempi della stagione 2010. Punto cruciale per la sua carriera, poiché da lì non riuscì a brillare come nel 2008. “La prima gara, in Bahrain sono riuscito a stare davanti a lui in qualifica, ma poi ha fatto una gara eccezionale e mi ha battuto. La gara successiva invece pioveva. Io ero terzo e lui quarto. Negli ultimi giri me lo sono ritrovato incollato ai miei scarichi. Poi la squadra mi ha ordinato di lasciarlo passare…“

Massa, contrariato da quell’ordine non lo fece sopravanzare poiché, secondo lui, era una scelta insensata dato che era solamente la seconda gara dell’anno, disobbedendo al muretto. Durante il corso della stagione, il brasiliano si è sentito molto destabilizzato, soprattutto dopo la gara in Germania. “Quando mi dissero di lasciarlo passare lo feci, perché era la cosa giusta da fare, ma da quella gara qualcosa in me cambiò” ha così concluso dinanzi ai suoi followers.

Davide Filotrani