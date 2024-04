Marko: “Sprint apprezzate solo dagli organizzatori”

“Il punto per lo Sprint è un sì per l’organizzatore ma per un fan delle corse è un no” secondo Marko

L’austriaco si aspetta un fine settimana equilibrato a Miami, questa volta con condizioni umide e calde

Il consigliere della Red Bull, Helmut Marko, ha espresso la sua opinione più sincera sul formato Sprint. L’austriaco approva questa idea per gli organizzatori, in quanto è un modo per ottenere maggiori entrate durante il fine settimana del GP. Tuttavia per lui, da purista e appassionato di corse, non è del tutto convincente.

Miami ospiterà il secondo fine settimana Sprint della stagione, che prevederà ancora una volta sei gare con questo formato. Come in Cina, ci sarà solo un’ora di prove libere prima delle prime qualifiche del fine settimana. Marko ha espresso la sua opinione su questo sistema, che secondo lui è utile per gli organizzatori per guadagnare più soldi, ma per i fan di sempre non è adatto.

“Cinque weekend, cinque circuiti di gara diversi e cinque pole per Max, con quattro vittorie. Possiamo già ragionevolmente dire che abbiamo una macchina veloce su ogni tipo di circuito. Vediamo degli alti e bassi dietro e mi piace questo, perché ciò significa che il nostro vantaggio aumenta se non sempre la stessa squadra finisce dietro di noi” ha spiegato Marko in un’intervista alla rivista Speedweek.

“Spero che saremo competitivi anche a Miami, ma le condizioni saranno nuovamente diverse, calde e umide. Sappiamo quanto sono sensibili le gomme quando le condizioni cambiano” ha aggiunto.

Oltre al formato Sprint, un altro tema all’ordine del giorno è il cambiamento del sistema di punteggio. Questa proposta, che sarà votata dalla prossima Commissione Formula 1 a luglio, dopo un’analisi esaustiva, vuole assegnare punti ai primi 12 classificati. Marko la vede di buon occhio, perché se le cinque squadre in testa fanno tutto bene, le cinque in fondo non lottano per niente. “Si sono formate due classi. Se i piloti dei primi cinque team non hanno problemi tecnici e il signor Stroll ha una giornata normale, non ci saranno punti per nessuno degli altri cinque team. Il limite di budget ha portato ad emozionanti battaglie in zona centrale, che va premiata. Se dieci piloti lottano duramente ma non hanno speranza di fare punti , forse è giunto il momento di cambiare qualcosa“ ha commentato Marko in chiusura.