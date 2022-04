Marc Gené: “Stiamo vedendo un Leclerc 2.0”

Secondo Marc Gené, Leclerc si è presentato all’inizio della nuova stagione di Formula 1 in una versione 2.0 per poter vincere il titolo

Si è finalmente alzato il sapario sulla stagione 2022 e sulla nuova era di Formula 1. Dopo appena due gare, possiamo affermare che la Ferrari ha lavorato duramente per arrivare pronta ai primi appuntamenti e che sta raccogliendo i frutti. Infatti, al momento, si trova in cima alla classifica costruttori grazie ai podi conquistati. I due cavallini rampanti sanno bene di avere tra le mani una monoposto competitiva con cui possono lottare, gara dopo gara, per la vittoria.

Dopo quattro anni in Ferrari, il monegasco sente finalmente di avere tutti i mezzi a disposizione per coronare il sogno di diventare Campione del Mondo. Per questo motivo, agli occhi di Marc Gené, Leclerc si è presentato all’avvio di stagione in una versione 2.0 di se stesso. Nel podcast F1 Nation, registrato dopo la doppietta Ferrari in Bahrain, lo spagnolo ha spiegato come sia cambiato a livello di mentalità il giovane 24enne.

“Charles era molto emotivo, ma quest’anno è cambiato”– ha detto-“Leclerc è come una versione 2.0 di sé. Quando sono andato a Barcellona per i test privati, abbiamo passato molto tempo insieme ed ha completamente cambiato la sua mentalità. Si vede chiaramente. In Bahrain mi aspettavo che Charles fosse al settiamo cielo dopo le qualifiche, la pole e la vittoria; ma sembrava molto più maturo e consapevole che questo è un campionato molto lungo”.

“LA FERRARI È PRONTA AD APRIRE UNA NUOVA ERA”

Dopo anni di difficoltà, la Ferrari sembra essere tornata a lottare per le prime posizioni. Tuttavia, a Maranello sanno che il campionato è molto lungo e che tutto può succedere. E’ dunque fondamentale restare concentrati sull’obiettivo e mantenere la calma. Un clima tranquillo e sereno è dato sicuramente dai due piloti e dal team principal, che guida la squadra.

“Penso che Mattia, Charles e Carlos saranno molto importati per mantenere questo clima”-ha spiegato Gené-“Le emozioni forti le lascio ai tifosi. I tre protagonisti di questa squadra, che sono i due piloti e il team principal, non sono emotivi. Mattia è per metà svizzero e la calma che caratterizza Carlos, viene da suo padre”.

Con l’inizio di una nuova era in Formula 1, la Ferrari è pronta ad aprire un altro ciclo, mettendo fine al dominio Mercedes degli ultimi anni. “Credo che il ciclo della Mercedes non possa essere replicato, probabilmente restarà il più lungo mai visto in questo sport. Ma noi siamo pronti. La Ferrari è pronta ad aprire una nuova era”. Infine, ha aggiunto: “Dico sempre che si impara di più dagli anni difficili che da quelli buoni. Ora abbiamo un’ottima vettura e siamo pronti ad un nuovo ciclo. E questo perchè le persone che hanno lavorato e lavorano oggi sono quelle che hanno sofferto così tanto in passato”.